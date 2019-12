Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

2014 traten Helpling und Book A Tiger, mittlerweile umbenannt in Tiger Facility Services, noch in einer großen Werbeschlacht gegeneinander an, nun schließen sich die zwei Online-Vermittler von Putzkräften zusammen. Helpling übernimmt seinen Rivalen. Helpling-Gründer Philip Huffmann sagte dem Handelsblatt: „Kunden fragen uns oft, warum wir nicht auch Büros oder Airbnb-Apartments reinigen.“ Durch die Übernahme – der Deal soll Freitagmorgen verkündet werden – soll dieser Service nun angeboten werden.

Finanzielle Details des Zusammenschlusses sind noch nicht bekannt. Aber Ziel sei es laut Huffmann, den Service von Book A Tiger zu internationalisieren und zu expandieren. [Mehr bei Handelsblatt]

Auf Gründerszene lest ihr heute: Thomas Jarzombek ist Bundestagsmitglied für die CDU und seit Kurzem der „Beauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums für die Digitale Wirtschaft und Startups“. Uns verrät er, welche Startup-Themen die Bundesregierung gerade diskutiert, was es mit dem zehn Milliarden schweren Zukunftsfonds auf sich hat und was aus seiner Sicht gerade das „heißeste Ding“ ist. [Mehr bei Gründerszene]

Facebook will Youtube Konkurrenz machen: Das soziale Netzwerk befindet sich offenbar in Gesprächen mit den drei größten Musikunternehmen – Universal Music Group, Sony Music Entertainment und Warner Music Group – über die Rechte von Musikvideos, um diese auf Facebook Watch zeigen zu können. [Mehr bei Bloomberg]

Levelset, ein Startup für Geldverwaltung und Zahlungsabwicklung für Bauunternehmer, erhält eine Finanzspritze in Höhe von 30 Millionen US-Dollar. Die Firma mit Sitz in New Orleans bietet kleinen Unternehmen eine Software, die Zahlungen verwaltet. [Mehr bei Techcrunch]

HaptX hat in einer Finanzierungsrunde zwölf Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Startup mit Sitz in Seattle entwickelt einen sensorgefüllten Handschuh für VR- und Robotikanwendungen, der die Rückmeldung von Haptik und Widerstand simuliert. [Mehr bei Techcrunch]

Airbnb benötigt keine Maklerlizenz: Der Europäische Gerichtshof hat am Donnerstag entschieden, dass es sich bei der Firma um eine Online-Plattform und nicht um einen Immobilienmakler handelt. Geklagt hatte der französische Tourismusverband AHTOP. [Mehr bei Reuters]

Snackpass, ein US-Startup für Essensvorbestellungen, hat in einer Series A-Finanzierungsrunde 21 Millionen US-Dollar aufgebracht. Snackpass-Treuepunkte können für Essenslieferungen für die Nutzer selbst oder für Freunde eingelöst werden. Die Firma ist nur zwei Jahre nach dem Start bereits an elf Hochschuldstandorten in den USA tätig. [Mehr bei Techcrunch]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Das Gründungsteam von Dear Employee – bestehend aus Daniel Fodor, Amelie Wiedemann und Henning Jakob – hilft Unternehmen, psychische Belastungen bei Mitarbeitern frühzeitig zu erkennen und Präventionsmaßnahmen gegen Burnout zu ergreifen. [Mehr bei Gründerszene ]

