Hausverwaltung digital gedacht: Seit 2016 ist das Berliner Startup Home mit einer App für Vermieter auf dem Markt. Jetzt hat das Jungunternehmen eine Series-A-Finanzierung über elf Millionen Euro erhalten, wie aus einer Mitteilung und einem Eintrag im Handelsregister hervorgeht. Der Analysedienst Startupdetector hatte das Dokument dort zuvor entdeckt. Angeführt wird die Runde demzufolge vom Berliner Risikokapitalgeber Capnamic, die Altinvestoren um EQT Ventures und Redalpine beteiligten sich ebenfalls. Bereits im August 2017 hatte Home eine größere Seedfinanzierung erhalten – damals waren es drei Millionen Euro.

Anzeige

Home kümmert sich um Besichtigungstermine

Mit der Home-App können Vermieter die Wertentwicklung ihrer Immobilien sowie Zahlungen ihrer Mieter nachverfolgen. Dazu kooperiert Home mit diversen Banken. Ist ein Mieter etwa im Zahlungsrückstand, schickt die Software eine Benachrichtigung an den Vermieter. Inzwischen können Eigentümer ihre Immobilie auch an das Startup vermieten, das sich dann um Mietersuche und Besichtigungen kümmert. Im Gegenzug behält Home einen geringen Teil der Miete als Gebühr ein.

„Pro Monat bekommen wir ungefähr 1.100 Anfragen von Vermietern, die ihre Wohnung über uns anbieten möchten“, sagt Home-Mitgründer Thilo Konzok gegenüber Gründerszene. Weil das Startup bisher aber nur in Berlin, München und Hamburg aktiv ist, könne es viele Anfragen nicht bedienen. Mit der neuen Finanzierung soll sich das ändern: „Wir werden das Geld nutzen, um unseren Service in weiteren Städten im In- und Ausland anzubieten“, so Konzok.

Offmade: Das neue Berliner Proptech mit Samwer-Geld Das Berliner Startup Offmade will Investoren, Eigentümern und Maklern zu besseren Geschäften verhelfen – ganz ohne lästige Bieterverfahren. Erstes Geld kommt von den Samwers.

Welche Städte das genau sind, will er nicht sagen. Nur so viel: Im Mieterland Deutschland orientiere man sich an den Städten mit den größten Einwohnerzahlen. Gut möglich also, dass Home in Kürze etwa auch in Köln, Frankfurt und Düsseldorf startet. Öffentliche Angaben zur Zahl der bei Home registrierten Vermieter macht Konzok nicht.

Künftig will Home aber auch Mieter verstärkt in den Blick nehmen. Mithilfe digitaler Türschlösser sollen Mietinteressenten vakante Home-Wohnungen etwa selbst besichtigen können. Per App sollen sich zudem Strom- und Internetverträge buchen lassen. Aus Sicht von Lead-Investor Capnamic sei vor allem der „Lock-in“-Effekt spannend, der mit der Vermietung von Wohnungen einhergehe: „Mieter bleiben im Schnitt ungefähr acht Jahre in einer Wohnung, solange sind sie dann in der Regel auch zahlende Kunden von Home“, sagt Jörg Binnenbrücker, Managing Partner bei Capnamic, auf Nachfrage von Gründerszene. Das habe den Ausschlag für das Investment gegeben.



Bild: Home HT