Der Wagniskapitalgeber Holtzbrinck Ventures hat bereits in Startup-Größen wie Zalando, Delivery Hero und Flixmobility investiert. Jetzt hat der Geldgeber einen neuen Fonds mit 535 Millionen Euro geschlossen. Zum Geldtopf gibt es außerdem einen neuen Namen: Ab sofort tritt Holtzbrinck Ventures unter dem Namen HV Capital auf.

Volle Fonds: Es gibt gerade so viel Kapital wie nie, sagen VCs – aber warum? Investoren bleiben auf ihrem Geld sitzen, auch wenn die Nachfrage nach Finanzspritzen steigt. Startups benötigen mehr Cash, um durch die Krise zu kommen und zu skalieren.

Außerdem kündigt HV Capital Änderungen bei seiner Investmentstrategie an. Bisher fokussierte sich der Fonds vor allem auf Finanzierungen im Frühphasenbereich, also auf Seed- und Series-A-Runden. Jetzt will die Firma ihr Portfolio zusätzlich um Growth-Finanzierungen erweitern, also um B- und C-Runden mit Ticketgrößen zwischen sieben und 25 Millionen Euro. Die Wachstums-Investments soll Partner Christian Saller betreuen.

Den neuen Namen begründet das Unternehmen damit, dass man sich stärker von der Holtzbrinck Publishing Group abgrenzen wolle. Das Medienhaus hatte HV Holtzbrinck Ventures im Jahr 2000 gegründet, zunächst als konzerneigenen VC. Seit mittlerweile zehn Jahren agiert er als unabhängige Investmentfirma. Die Summe aller HV-Fonds beläuft sich auf insgesamt 1,7 Milliarden Euro.

Bild: HV Capital