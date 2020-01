Anfangs sollen Piloten die Lufttaxis steuern, die bis zu 290 km/h schnell fliegen können. Langfristiges Ziel ist jedoch, sie autonom zu machen.

Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Hyundai und Uber haben eine Partnerschaft für ein geplantes Flying-Ride-Share-Netzwerk geschlossen. Dafür stellte der koreanische Autobauer auf der Consumer Electronics Show (CES), der großen Messe für Unterhaltungselektronik in Las Vegas, das Modell eines Lufttaxis vor.

Uber hat bereits mit mehreren Luft- und Raumfahrtunternehmen zusammengearbeitet, um Konzepte für fliegende Taxis zu entwickeln. Hyundai ist jedoch der erste Autohersteller, der sich der Initiative anschließt, die bereits 2023 kommerzielle Flüge starten soll. Die Flugzeuge von Hyundai starten und landen vertikal und sind für Entfernungen von bis zu hundert Kilometern ausgelegt. Angetrieben durch Elektrizität, würde das Flugzeug ungefähr fünf bis sieben Minuten benötigen, um wieder aufgeladen zu werden.

Weitere Neuigkeiten der CES – darunter biegsame Handys, besseres Bluetooth und die Playstation 5 – haben wir hier zusammengestellt. [Mehr bei Axios]

Anzeige

Auf Gründerszene: David Croyé war früher bei Kaufda, 2014 hat er die Streaming-Suchmaschine Justwatch mitgegründet. Im Podcast berichtet er uns von seinem neuen Projekt, das den Streaming-Markt übersichtlicher machen will. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Der Softbank Vision Fund wird nach dem Wework-Debakel offensichtlich deutlich vorsichtiger und hat die Investments für mehrere Startups abgesagt. Betroffen sind das Home-Care-Startup Honor, der B2B-Software-Hersteller Seismic und Creator, ein Unternehmen, das Roboter herstellt, die Hamburger machen. [Mehr bei Axios]

Überraschende Börsengänge zweier chinesischer Unternehmen: Das 2015 gegründete Elektroauto-Startup Lixiang Automotive will laut eines Medienberichts in den USA an die Börse gehen und es damit Nio gleichmachen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Megvii, ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz, einen Börsengang in Hongkong im Wert von 500 Millionen US-Dollar anstrebt. Die Firma ist in den USA auf der schwarzen Liste, soll aber in Hongkong eine Freigabe erhalten haben. [Mehr bei Techcrunch und Reuters]

Xerox gab am Montag bekannt, die Finanzierung für sein Übernahmeangebot für HP gesichert zu haben. Das heißt, der Drucker- und Kopiererhersteller will seine feindliche Übernahme in Höhe von 33 Milliarden US-Dollar vorantreiben, gegen die sich HP bisher gewehrt hat. [Mehr bei Wall Street Journal]

Amazon erweitert seine wachsende Partnerliste um den italienischen Autohersteller Lamborghini und das in Michigan ansässige Elektrofahrzeug-Startup Rivian. Beide werden den sprachgesteuerten Alexa-Assistenten in ihren neuen Fahrzeugen integrieren. [Mehr bei CNBC]

AMD hat neue PC-Chips und Grafikkarten angekündigt, die nach Aussagen der Firma eine bessere Leistung als Alternativen von Intel und Nvidia haben. Auch Qualcomm hat neue Chips vorgestellt und zwar Produkte für Autohersteller, die an autonomen Fahrzeugen arbeiten. [Mehr bei CNBC und CNBC]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: In einer Bildergalerie haben wir für euch die Startups zusammengestellt, von denen wir 2020 große Ankündigungen erwarten. Emmy beispielsweise hat den Markt für sich allein, Personio möchte Unicorn werden und in der Payment-Branche bahnt sich eine Konsolidierung an. [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Dienstag!

Eure Gründerszene-Redaktion