Im vergangenen Jahr verkündete der neue CEO des Identifizierungsservices IDnow, Andreas Bodczek, starke Wachstumspläne für seine Firma: 2024 schon solle diese 100 Millionen Umsatz machen, auch die Belegschaft solle stark wachsen. Zumindest diesem Ziel ist er nun mit einer Übernahme ein Stück näher gekommen: Wie die Süddeutsche Zeitung zuerst berichtete, übernimmt das Münchner Startup die Wirecard-Tochterfirma Wirecard Communication Services mit Sitz in Leipzig.

Anzeige

Rund 150 Angestellte hat das Unternehmen aktuell noch, von denen der neue Käufer einen Großteil übernehmen will. IDnow-Gründer Felix Haas spricht in einem Linkedin-Post von mehr als 120 Mitarbeitern. Schon am heutigen Dienstag sollen die ersten von ihnen bei IDnow starten. Zum Kaufpreis wollte sich die Münchner Firma nicht äußern.

Angesichts eines 1,9 Milliarden Euro großen Lochs in der Bilanz meldete Wirecard im Juni Insolvenz an wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Auch Tochterfirmen wie die Wirecard Communication Services waren davon betroffen. Die Tochter erbringt Dienstleistungen für den Mutterkonzern und externe Kunden wie Call-Center-Anbieter. Im Juli musste die Firma selbst Insolvenz anmelden.

Münchner Startup: Online-Verifizierer IDnow bekommt 36 Millionen Damit die großen Wachstumsziele erreicht werden können, holt IDnow einen neuen Investor an Bord. Bald sollen Büros in Frankreich und den Niederlanden eröffnet werden.

IDnow und Wirecard-Tochter haben bereits zusammengearbeitet

Danach blieb dem Insolvenzverwalter nur wenig Zeit, einen Käufer zu finden. Bei der Leipziger Firma ist ihm das mit IDnow nun geglückt. Laut Süddeutscher Zeitung hat das Unternehmen bereits seit mehreren Jahren mit Wirecard Communication Services zusammengearbeitet.

ID Now bietet Identifikations-Dienste per Video an. Über Künstliche Intelligenz prüft die Firma etwa, ob auf Ausweisdokumenten alle Sicherheitsmerkmale vorhanden sind. Durch die Corona-Krise sei das Geschäft in den vergangenen Wochen stark gewachsen, erklärte das Fintech.

In seinem Linkedin-Post äußerte sich Gründer Haas positiv über die schnelle Abwicklung des Kaufprozesses und bedankte sich dafür bei seinem Team. Normalerweise würden M&A-Transaktionen Wochen oder Monate dauern. „Diese hier musste aufgrund des Insolvenzverfahrens innerhalb von Stunden und Tagen abgeschlossen werden.“

Mit Material von Reuters



Bild: Wirecard