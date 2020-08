Am Anfang erschien das Influencer-Leben leicht: Junge Leute verdienten Geld aus dem eigenen Jugendzimmer heraus, mit Modetipps, Kochrezepten, Selfies oder Frühstücksfotos. Dann wurden die Instagrammer und Youtuber erfolgreicher und erwachsener – und standen erstmals auf dem Prüfstand. Vorwürfe der Schleichwerbung trafen in den vergangenen Jahren zahlreiche Social-Media-Stars. Seitdem müssen sie werbende Beiträge entsprechend kennzeichnen, andernfalls drohen Geldstrafen.

Jetzt kommt ein weiteres, noch erwachseneres Problem auf sie zu: Steuern. Die Finanzämter wollen Influencer künftig verstärkt kontrollieren. Denn diese vergessen offenbar häufig, dass auch Werbegeschenke wie Schmuck oder Hotelübernachtungen als Einnahmen zu verstehen sind – und damit versteuert werden müssen.

Wer es falsch macht, riskiert Geld- oder Freiheitsstrafen

Das Bundesfinanzministerium hilft Influencern jetzt auf die Sprünge, mit einem Leitfaden namens „FAQ: Ich bin Influencer, muss ich Steuern zahlen?”. Er soll „bei der Einschätzung helfen, ob Ihre Tätigkeit als Influencer reines Hobby ist oder dem Finanzamt angezeigt werden muss“, heißt es in der Einleitung des neun Seiten langen Dokuments. Das Schreiben soll klar machen: Mit Steuern ist nicht zu spaßen, mit mutwilliger Verschleierung gewisser Einnahmen schon gar nicht.

So weisen die Autoren Influencer darauf hin, dass Finanzbehörden „mittels Internetrecherche oder Auskunftsersuchen an Ihre Geschäftspartner einen recht guten Einblick über Ihre Tätigkeit bekommen können“. Und weiter: Wer als Influencer seinen steuerlichen Pflichten nicht nachkomme, riskiere „neben der Nachzahlung der nicht bezahlten Steuern beispielsweise hohe Zinszahlungen, Geldstrafen und in Extremfällen sogar eine Freiheitsstrafe“.

„Sie testen Produkte, übernachten umsonst in Hotels oder werden zu Veranstaltungen oder kompletten Reisen eingeladen? Hierbei handelt es sich um Sachzuwendungen, die einkommensteuer- wie auch umsatzsteuerlich zu versteuern sind“ (Finanzministerium im Steuer-FAQ für Influencer).

Doch der Leitfaden schreckt nicht nur vor Betrugsversuchen ab, sondern klärt auf, was zu tun ist. Zum Beispiel erläutern die Autoren, dass Influencer ein Gewerbe anmelden und einen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen müssen. Eine Einkommensteuererklärung ist fällig, sobald die jährlichen Gewinne bei über 9.408 Euro liegen. Auch die Umsatzsteuererklärung darf nicht fehlen – und darüber hinaus eine viertel- oder halbjährlich abzugebende Umsatzsteuervoranmeldung.

Immer wieder macht das Schreiben darauf aufmerksam, dass beim Addieren der Einnahmen geschenkte Produkte und Dienstleistungen sowie Affiliate-Marketing-Umsätze nicht vergessen werden dürfen. Auf diese drei Einnahmequellen weist das Ministerium gesondert hin, es ist also davon auszugehen, dass viele Influencer sie in der Vergangenheit unter den Tisch haben fallen lassen.

Wichtigster Tipp ist laut des Ministeriums „dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren” – ob Einnahmen, Ausgaben oder Werbegeschenke. Und, bei Fragen: eine Steuerberatung aufsuchen.

