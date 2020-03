Instacart sucht 300.000 neue Mitarbeiter, die aber wenig Rechte haben sollen.

Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Personal Shopper bei Instacart ist in Zeiten einer Pandemie plötzlich zum gefährlichen Job geworden. Doch das Gehalt spiegelt dies bisher nicht wider. Eine Gruppe von Instacart-Käufern plant am Montag deswegen einen landesweiten Streik in den USA. Sie wollen neben einer Gefahrenzulage von fünf US-Dollar auch für mehr Sicherheitsmaßnahmen kämpfen, wie persönliche Schutzausrüstung wie Desinfektionstücher und eine verbesserte Krankengeldregelung, die Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen schützt.

Instacart will in den kommenden drei Monaten eigentlich weitere 300.000 Einkäufer einstellen, um die steigende Nachfrage während der Corona-Krise zu befriedigen. Die neuen Mitarbeiter wären unabhängige Auftragnehmer und keine Angestellten, die Anspruch auf Leistungen haben. Auf die Ankündigung des Streiks reagierte das Unternehmen mit dem Angebot eines selbst hergestellten Handdesinfektionsmittels. Auch Amazon-Angestellte in New York haben aus ähnlichen Gründen einen Streik angekündigt. [Mehr bei The Verge, CNBC und Bloomberg]

Auf Gründerszene geht es heute um die Hoffnungsträger der deutschen Tech-Szene. Dazu zählen Startups wie Omio, Getyourguide und Flixbus. Doch die Corona-Krise trifft sie besonders heftig – ihr Geschäft ist fast völlig weggebrochen. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Tesla plant, rund 75 Prozent seiner Mitarbeiter in seinem Batteriewerk in Nevada aufgrund der Coronavirus-Pandemie abzubauen. Die Entscheidung folgt auf eine Ankündigung von Teslas japanischem Batteriepartner Panasonic, den Betrieb in Nevada zu reduzieren. Das Tesla-Werk produziert Elektromotoren und Akkus für die Model 3-Limousinen des Elektroautobauers. [Mehr bei Reuters]

Bird muss wie zuvor Lime Angestellte entlassen. Aufgrund der Pandemie kürzt das Scooter-Startup etwa 30 Prozent seiner Belegschaft, rund 400 Mitarbeiter. Laut einer Nachricht des Pressesprechers an Gründerszene ist der Operationsbereich besonders betroffen. Auch der Wework-Konkurrent Knotel, der Büroflächen vermietet, gab am Freitag bekannt, etwa 200 Angestellte, rund die Hälfte seiner Mitarbeiter, abbauen oder beurlauben zu müssen. [Mehr bei Techcrunch und Bloomberg]

Airbnb stoppt wegen der Corona-Krise jegliches Marketing, um aufgrund des Buchungsrückgangs andernorts Geld einzusparen. Außerdem hat der Unterkunftsvermittler einen Einstellungsstopp erlassen. [Mehr bei CNBC und The Information]

Softbank hat laut eines Medienberichts beschlossen, den Satelliten-Internetanbieter Oneweb Insolvenz anmelden zu lassen, anstatt Milliarden von Dollar in das Startup zu pumpen, um es zu retten. Softbank hatte bisher zwei Milliarden US-Dollar in Oneweb investiert. Um Kapital zu sparen, will der japanische Konzern eine Aktion wie mit Wework aber anscheinend nicht wiederholen. [Mehr bei CNBC]

Skyrora, ein britisches Raumfahrtunternehmen, stellt seine gesamte Produktion in der Corona-Krise auf Handdesinfektionsmittel und Masken um. Sämtliche Arbeit bezüglich geplanter Testflüge liegt derzeit auf Eis. Skyrora ist gut für die Produktion von Desinfektionsmitteln aufgestellt, nachdem Ethanol, eine Form von Alkohol, die für Raketentreibstoff verwendet wird, auch ein Grundbestandteil von Handdesinfektionsmitteln ist. [Mehr bei Techcrunch]

Harbor ist eine Startup-Idee, die eine direkte Antwort auf das Coronavirus ist. Eine Virus-freie Villa außerhalb von Los Angeles soll 33 zahlenden Gästen Zuflucht gewähren, damit sie die Pandemie in einer Gruppe anstatt alleine aussitzen können. [Mehr bei The Information]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Einer der Bereiche, der von der Corona-Krise profitiert, ist die Telemedizin. Florian Weiß, CEO der Arzt-Patienten-Plattform Jameda, erklärt, warum dies der Durchbruch für die Videosprechstunde ist. [Mehr bei Gründerszene]

