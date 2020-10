Sieben Jahre nach Gründung des Frühphasen-VCs Cherry Ventures gelang es dem Team um Filip Dames, mit Sophia Bendz die erste Frau in ihre Partnerriege holen. Bendz war zuvor Partnerin beim Wagniskapitalgeber Atomico in Stockholm. Auch für den Berliner Investor wird sie aus Schweden arbeiten.

Vor ihrer Karriere als Investorin baute Bendz den Streamingdienst Spotify mit auf: Von 2007 bis 2014 war sie dort als Global Marketing Director tätig. Frühphasigere Unternehmungen haben es ihr angetan. Die 40-Jährige ist selbst aktive Angel-Investorin, so sei auch der Kontakt zu Cherry zustande gekommen, erzählt sie im Interview mit Gründerszene. Bei Atomico war sie bisher für das Angel-Programm verantwortlich, für das sie auch nach ihrem Wechsel weiter als Beraterin tätig sein will.

Ein Monat nach Arbeitsbeginn bei ihrem neuen Arbeitgeber blickt Bendz auf die ersten Wochen als Cherry-Partnerin zurück. Sie spricht über Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den beiden VC-Firmen und zwischen der schwedischen und der deutschen Startupszene. Und sie verrät, was sie von einer Frauenquote für Venture-Capital-Firmen hält.

Sophia, weshalb hast du dich entschieden, das Angebot von Cherry anzunehmen?

Durch die Zusammenarbeit bei vier gemeinsamen Investments, an denen ich als Angel und Cherry als Seed-Fonds beteiligt war, haben wir uns über die Jahre hinweg kennengelernt. Das gibt dir einen Eindruck davon, wie die Zusammenarbeit läuft und ob man die gleichen Werte und Arbeitsweisen teilt. Ich schätze die Cherry-Partner wirklich sehr und vertraue ihnen.

Hast du schon Unterschiede festgestellt zwischen Cherry und deinem vorherigen Arbeitgeber Atomico?

Mit Cherrys Schwerpunkt auf der Seed-Stage und Atomicos Fokus auf Series-A-Runden gibt es natürlich einige Unterschiede, was die Investments und Dealflows angeht. Das Cherry-Team ist außerdem zahlenmäßig kleiner. Ich wollte gern in einem kleineren Team arbeiten – das führt zu einem höheren Arbeitstempo, was mir gut gefällt.

Wie unterscheiden sich die Startup-Ökosysteme in Skandinavien und Deutschland?

Da gibt es viele Gemeinsamkeiten. Beide sind recht eng vernetzt und es ist nicht schwer, sich darin zurechtzufinden und zu verstehen, wer die wichtigen Köpfe und welche die wichtigen Deals sind. Es gibt in beiden Märkten viele beeindruckende Startups und Unicorns, die eine neue Generation von erfolgreichen Unternehmern hervorgebracht haben, die jetzt wiederum bei neuen Startups einsteigen oder sie als Angels finanzieren. Ich erkenne da gerade ein positives Momentum: Viele Unternehmer haben großen Spaß daran, ihre Expertise weiterzugeben und anderen dabei zu helfen, die Fehler zu vermeiden, die sie selbst gemacht haben.

Du fungierst weiter als Beraterin für Atomicos Angel-Programm. Siehst du da keinen Interessenkonflikt?

Dadurch, dass sich Atomico eher auf spätere Runden statt auf Seed-Finanzierungen fokussiert, erkenne ich da keinen Konflikt. Eher im Gegenteil: So können wir den Gründern dabei helfen, die richtigen Intros zur richtigen Zeit zu bekommen. Ich glaube außerdem, dass das die Beziehung zwischen den beiden Firmen weiter stärken wird.

Du hast sieben Jahre lang bei Spotify gearbeitet. Welche Sache, die du dort gelernt hast, hilft dir heute noch weiter?

Oh, das ist schwierig. Was am meisten heraussticht ist, ist wohl: „Execution is everything.” Es gab damals so viele digitale Musikservices, aber nicht jeder konnte das Herz der Nutzer gewinnen und außerdem hast nur eine Chance für den ersten Eindruck.

Dein Fokus liegt auf der Early Stage. Was müssen frühphasige Firmen mitbringen, um bei dir zu punkten?

Ich schaue mir an, welches Potenzial das Gründungsteam mitbringt: Welche Probleme lösen sie? Schaffen sie es, gute Talente einzustellen und zu halten? Und wie erzählen sie ihre Geschichte? Auch die Größe des Marktes ist relevant.

Der Frauenanteil in VC-Firmen, genauso wie in Gründerteams, ist ziemlich niedrig. Auch bei Cherry wirst du die erste Partnerin sein. Warum glaubst du, ist die VC-Szene so männlich dominiert? Und was kann man dagegen tun?

Die VC-Industrie hat historisch gesehen wenig getan, um Frauen oder People of Color (PoC) anzuziehen. Das ist etwas, das ich gern ändern würde. Um die Zahlen von Frauen und PoC zu erhöhen, müssen wir inklusiver werden und es muss mehr sichtbare Role Models geben. Wie Angela Merkel, die allen jungen Frauen gezeigt hat, dass Frauen überall dorthin gehören, wo Entscheidungen getroffen werden – wie Ruth Bader Ginsburg (die kürzlich verstorbene Richterin am US-amerikanischen Verfassungsgericht, Anm. d. Red.) es ausgedrückt hätte.

Was hältst du von einer freiwilligen Selbstverpflichtung der VCs für eine Frauenquote auf Partner-Level oder bei den Portfolio-Investments?

Diversität zieht Diversität an. Im Laufe der kommenden Jahre werden die Fonds, die selbst keine diversen Teams bei sich selbst oder in ihren Startups haben – und die auch keine aktiven Maßnahmen ergreifen, um das zu ändern – keine diversen Talente oder Gründer anziehen. Und könnten deshalb weniger erfolgreich sein als diejenigen, die Diversität fördern, egal, ob durch eine freiwillige Selbstverpflichtung oder nicht. Ich glaube, Diversität wird ein wichtiger Faktor dafür sein, relevant zu bleiben.

Manche VCs begründen den niedrigen Frauenanteil in ihren Portfolios damit, dass Frauen weniger aggressiv pitchen würden. Was ist deine Meinung dazu?

Ich glaube, das ist kein gender-spezifisches Merkmal. Wir sind alle unterschiedliche Menschen und wir pitchen unterschiedlich. Je nachdem, ob wir zum Beispiel eher introvertiert oder extrovertiert sind. Ich habe Gründerinnen gesehen, die viel aggressiver gepitcht haben als Gründer und umgekehrt.



