Business Angels unterstützen Startups mit ihrem privaten Vermögen, mit Know-how und mit Kontakten – oft deutlich früher als VCs investieren. Doch viele der Privatinvestoren sind angesichts der Corona-Krise vorsichtiger geworden.

Wie eine aktuelle Auswertung des Analysediensts Startupdetector zeigt, sanken die Investments von Business Angels im Vergleich von Februar auf März deutlich: Investierten im Februar insgesamt 328 Angels, waren es im März lediglich noch 148 (Stand: 27. April 2020). Die Zahl von VC-Deals sank in diesem Zeitraum weniger stark. Weshalb gerade Angel-Investoren vorsichtiger geworden sind, darüber sprach Gründerszene mit Susanne Chishti.

Neue Startup-Deals?: „2020 keine Investments geplant“: Business Angels zögern wegen Corona Für ihre Finanzierung setzen viele Startups auf private Geldgeber, sogenannte Business Angels. Doch viele schrecken in der Krise vor Deals zurück. Wie groß ist das Problem?

Die Österreicherin lebt seit vielen Jahren in London und ist Geschäftsführerin des Angel-Netzwerks Fintech Circle. Die Gruppe umfasst circa 70 Investorinnen und Investoren, die hauptsächlich auf Startups aus dem Fintech-Bereich setzen. Angesichts der Corona-Krise hat auch ihr Netzwerk alle Neuinvestments pausiert – eine sinnvolle Entscheidung, findet Chishti, eine der wenigen weiblichen Business Angels. Nur rund sieben Prozent beträgt der Frauenanteil laut dem Branchenverband BAND.

Anzeige

Im Interview spricht die Investorin darüber, wie sich ihrer Meinung nach der Markt entwickeln wird und wann sie den Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg in Startup-Investments gekommen sieht.

Susanne, Business Angels haben in den letzten Wochen viel weniger Deals abgeschlossen als üblich. Wie erklärst du dir diesen starken Rückgang?

Wenn man unsicher ist, führt das häufig zu Inaktivität, man wartet erst mal ab – und in so einer Situation befinden wir uns gerade. Ich persönlich kann das sehr gut nachvollziehen. Das gilt im Übrigen nicht nur für Angels, sondern auch für professionelle Investoren, die aktuell vor allem ihre Portfoliofirmen retten wollen. Sehr wenige VCs werden gerade in neue Firmen investieren.

Aber weshalb sind gerade Angels vorsichtiger geworden?

Angel-Investoren sind Privatpersonen, die oftmals selbst von der Krise betroffen sind. Sie investieren ihr eigenes Vermögen und sind insofern niemandem anderen Rechenschaft schuldig außer sich selbst. In einer Krise wie dieser ist es wichtig, sein Geld zu reservieren für den Moment, in dem man wieder einsteigen kann. Diejenigen, die noch Cash haben, wenn der Markt am Boden ist, haben die Chance, günstig einzusteigen. Jetzt zu höheren Preisen zu investieren, macht meiner Meinung nach wenig Sinn.

Auch dein Angel-Netzwerk hat aktuell alle Neuinvestments pausiert.

Ja, das stimmt. Bevor wir investieren, wollen wir die Gründer persönlich kennenlernen. Stimmt die Chemie? Haben die ein starkes Commitment? Online über Zoom und Co. geht das unserer Meinung nach nicht richtig. Wir hoffen, uns nach dem Sommer wieder auf die Suche nach neuen Investments machen zu können, wenn sich die Kursstürze bis dahin hoffentlich etwas beruhigt haben.

Wie wird sich deiner Meinung nach die Wirtschaftslage entwickeln?

Viele hoffen auf einen keilförmigen Aufschwung (V-shaped recovery, Anm. d. Red.), aber ich persönlich glaube nicht daran. Die Konsumnachfrage ist für Monate weggebrochen, das werden wir nicht wieder einholen können. Ich vermute eher, dass sich die Wirtschaft L-förmig entwickeln wird – also ein steiler Rückgang, gefolgt von einer langsamen Erholung.

Was rätst du Startups, die sich bald wieder auf Geldsuche machen müssen, in der aktuellen Situation?

Der Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten wird bestimmt noch zwölf Monate anhalten. Deshalb müssen Startups ihre Kosten auf ein Minimum reduzieren, um mit ihrem Geld so lange wie möglich durchzuhalten. Besonders schwierig wird es für Jungunternehmen, die zum ersten Mal eine Finanzierung benötigen und nicht auf Bestandsinvestoren zurückgreifen können. Diesen Gründern würde ich empfehlen, erstmal zu bootstrappen, also ihr Unternehmen ohne fremdes Kapital aufzubauen. Und falls möglich, ihre Tagesjobs zu behalten, bevor sie sich in Vollzeit dem Gründen widmen.



Bild: Fintech Circle