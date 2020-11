Das Startup IQM ist eine der wenigen Firmen in Europa, die Quanten-Computer bauen – dafür hat das Unternehmen nun in einer Series A 39 Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde die Runde vom Deep-Tech-Investor MIG Fonds. Alle bisherigen IQM-Investoren haben sich ebenfalls beteiligt, wie etwa die finnische Investmentgesellschaft Tesi und der Münchner VC Vito Ventures. Auch der neue Viessmann-Fonds Vsquared investierte. Neu dazugekommen sind unter anderem das Family Office der Familie Strüngmann und die chinesische Firma Tencent.

Mit der aktuellen Runde kommt das Unternehmen auf eine Gesamtfinanzierung von insgesamt 71 Millionen Euro. Hardware-Produktion ist immer teuer, dies gilt insbesondere beim Bau von Quantencomputern. Die laufenden Kosten des Startups betragen laut Gründer und CEO Jan Goetz mehr als eine halbe Million Euro monatlich. Dementsprechend schnell seien die 12 Millionen aus der Seed-Finanzierung im vergangenen Jahr fast aufgebraucht.

Tencent soll im asiatischen Markt helfen

Tencent, das in der aktuellen Runde investiert hat, ist bereits mit einem eigenen Lab im Bereich Quantencomputing aktiv. Wie viele Firmenanteile Tencent nun an dem Startup hält, möchte Goetz nicht verraten. Es handle sich dabei jedoch nur um einen sehr kleinen Anteil, sagt er.

Auch einen Platz im Board des Startups bekämen die Chinesen nicht. Man habe „alle notwendigen Vorkehrungen“ getroffen, um die technologischen Entwicklungen der Firma zu schützen, sagt Goetz.

Beim Einstieg von Tencent sei es zum einen um die finanzielle Unterstützung gegangen – das chinesische Unternehmen verfügt über die Mittel, um sich auch an sehr großen Runden zu beteiligen. Zum anderen könne die Firma dabei helfen, einen Zugang zum asiatischen Markt zu finden.

Erschwerte Bedingungen durch Corona

Die Corona-Pandemie habe das Fundraising nicht einfacher gemacht, sagt der Gründer: „Gerade in den USA war die Stimmung eher düster.“ Viele VCs dort hätten sich lieber auf ihre eigenen Portfoliofirmen konzentrieren wollen.

Seinen Hauptsitz hat IQM im finnischen Espoo, dort kümmert sich das Team um die Hardware-Produktion. Anfang des Jahres eröffnete das Startup ein Büro in München, hier geht es um das Design und die Software. Mittlerweile arbeiten von Bayern aus 20 Mitarbeiter, insgesamt beschäftigt die Firma fast 80 Angestellte, so Goetz.

Das langfristige Ziel der Firma ist es, kommerzielle Quantencomputer zu verkaufen. Doch weil die Rechenleistung ihrer Geräte aktuell noch zu gering ist, um sie an private Unternehmen zu vertreiben, will sich das Startup momentan auf Verkäufe an öffentliche Forschungseinrichtungen konzentrieren. Die benötigen die Quanten-Rechner etwa zum Forschen oder für die Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern. In Finnland läuft aktuell eine solche Ausschreibung für einen Quanten-Computer, an der sich IQM beteiligt hat. CEO Goetz hofft auf den Zuschlag – es wäre der erste Rechner, den das Startup verkaufen könnte.



