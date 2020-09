„Social Freezing klingt nach Party“, sagt Jenny Saft. Unpassend findet sie diese Bezeichnung für den medizinischen Eingriff, der sich dahinter verbirgt: die Entnahme und das Einfrieren von Eizellen.

Als „Social“ wird die Behandlung gern bezeichnet, wenn sie Frauen nicht wegen einer Krankheit, sondern aus persönlichem Wunsch heraus durchführen lassen. Zum Beispiel, weil sie planen, erst in zehn Jahren ein Kind zu bekommen – dann aber schon 41 wären, was die Chance auf eine Schwangerschaft rapide senkt. Haben sie dann eingefrorene Eizellen ihres 31-jährigen Ichs, können sie diese für eine künstliche Befruchtung verwenden und damit die Chance für eine späte Mutterschaft steigern.

Mit ihrem Startup Oviavo unterstützen Jenny Saft und ihr Mitgründer Tobias Kaufhold Frauen dabei. Statt „Social Freezing“ verwenden sie dabei aber lieber die klassische Bezeichnung des Einfrierens von Eizellen. Über ihre Plattform bieten sie Frauen umfassende Beratung zu dem Thema an. Bei Bedarf vermitteln sie Plätze an Kinderwunschzentren, die den Eingriff durchführen. Dafür bekommt das Startup eine Provision von den Kliniken.

In den USA ist das Ganze schon recht populär. Die New Yorker Egg-Freezing-Praxis Kindbody etwa hat 15.000 Abonnentinnen auf Instagram – mehr, als sich in Deutschland pro Jahr für eine Eizellenentnahme entscheiden. Hierzulande ist der Markt noch klein, doch Saft will es mit Oviavo trotzdem schaffen. Im Gründerszene-Podcast „So geht Startup“ hat sie mit Redakteurin Pauline Schnor darüber gesprochen, wie sie von der Fintech-Führungskraft zur Femtech-Gründerin wurde und erklärt, was genau auf Frauen zukommt, die ihre Eizellen einfrieren lassen.

Gründerszene Podcast abonnieren:

Der Inhalt des Podcasts

01:22 – Egg Freezing, ein Tabuthema?

02:38 – Von der Idee zur Gründung und wie der Tourlane-Gründer dabei half

12:06 – Was bringt das Einfrieren, wie geht das und was kostet es?

22:55 – Was ist das Geschäftsmodell von Oviavo?

27:21 – Kritik am Konzept: Künstliche Befruchtung und Googles finanzieller Zuschuss zum Egg Freezing

35:17 – Die Zielgruppe ist noch klein, wie will Saft trotzdem ein Business aufbauen?

38:57 – Oviavos erste Finanzierungsrunde und Zukunftspläne

47:35 – Entweder-Oder-Fragen

Femtech: Stehen Bio-Tampons und Hormon-Tracker vor dem Durchbruch? Sie wollen beim Kinderkriegen, bei Inkontinenz oder in den Wechseljahren helfen: Femtech-Firmen. Wir haben eine Investorin gefragt, wie sie den Markt einschätzt.

Bild: Oviavo