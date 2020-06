Arbeiten im Startup – damit verbinden viele Menschen kostenlosen Kaffee und volle Obstkörbe bei niedrigem Gehalt und mindestens ausbaufähigen Arbeitsbedingungen. Was ist dran an diesem Bild? In anonymen Erfahrungsberichten lässt die Gründerszene-Redaktion aktuelle und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter junger Unternehmen sprechen. Aufgezeichnet werden ihre Worte von wechselnden Autoren. Der Startup-Alltag im Realitätscheck:

Ich habe drei Jahre für ein Startup in Berlin gearbeitet. Dann wollte ich nach Paris zu meinem Freund ziehen. Meine Chefs haben es erlaubt, dass ich von dort arbeite und mich um den französischen Markt kümmere. Das fand ich cool von denen. Denn es hat mir gezeigt, dass sie mir vertrauen und glauben, dass ich genügend Motivation habe, um mir meinen Tag selbst zu strukturieren.

Ich finde, es hat viele Vorteile von zuhause zu arbeiten. Das Modell, dass jeder von 9 bis 18 Uhr arbeitet, ist meiner Meinung nach komplett veraltet – schließlich bedienen die meisten von uns keine Maschinen mehr. Insofern sind die starren Zeiten nicht sinnvoll. Wenn ich etwas erledigen oder zum Arzt muss, kann ich das machen. Und wenn ich morgens länger schlafen möchte, gehe ich erst um 9 Uhr joggen und arbeite dafür abends länger.

Jobs, in denen ich nicht von überall arbeiten kann, kommen für mich nicht infrage

Mittlerweile ich es mir extrem wichtig, dass meine Vorgesetzten mir erlauben, von überall zu arbeiten. Jobs, bei denen das nicht möglich ist, kommen für mich nicht mehr infrage.

Vor einem Jahr habe ich den Arbeitgeber gewechselt. Ich wohne weiterhin in Paris, aber das Unternehmen, für das ich mittlerweile tätig bin, hat seinen Hauptsitz in London. An einigen Tagen im Monat fliege ich normalerweise dorthin – seit dem Beginn der Corona-Krise habe ich das natürlich nicht mehr getan.

Es gibt keinen, mit dem ich in der Pause spontan quatschen kann

Es interessiert in meinem aktuellen Team niemanden, wann ich arbeite. Es ist nur wichtig, dass ich meine Ziele erreiche, erreichbar bin und an den virtuellen Meetings teilnehme. Trotzdem arbeite ich mehr als früher. Da ich zur Zeit sowieso fast den ganzen Tag zuhause bin, ist es für mich total normal, nach dem Abendessen noch mal den Computer aufzuklappen. Oft esse ich auch vor meinem Rechner und trinke meinen Kaffee während ich tippe. Es gibt ja niemanden, mit dem ich in meiner Pause spontan quatschen könnte.

Deswegen war auch die Corona-Krise heftig für mich. Ich hatte wenige Verabredungen und war noch mehr zuhause. Oft stelle ich am Ende des Tages fest: Oh Gott, ich habe den ganzen Tag auf meinen Computer gestarrt! Insgesamt habe ich in den vergangenen Wochen viel zu wenig auf mich selbst geachtet.

Ich fühle ich mich meiner Firma nicht besonders eng verbunden

Remote arbeiten bedeutet auch, dass ich oft einsam bin. Ich finde es deswegen total wichtig, dass ich regelmäßig mit meinem gesamten Team oder meinen Chefs telefoniere oder über Zoom spreche.

Da ich wenig vor Ort bin, fühle ich mich meiner Firma generell nicht besonders eng verbunden, weil ich von der Kultur wenig mitbekomme. Käme also ein anderer Arbeitgeber mit einem besseren Angebot auf mich zu, würde ich vermutlich schnell wechseln. Was sollte ich vermissen? Meine Kollegen? Die kenne ich leider kaum.

