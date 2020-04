Es steht schon seit einigen Monaten fest, nun wurde es offiziell kommuniziert: Der schwedische Investor Creandum hat Jonathan Teklu Anfang des Jahres als Venture Partner an Bord geholt. Teklu ist in der Startup-Szene als Gründer und für seine erfolgreichen Investments bekannt. An mehr als 50 Startups hat sich der 32-Jährige nach eigener Aussage mit seinem privaten Geld in den vergangenen Jahren beteiligt. Dazu zählen auch das Sextoy-Startup Amorelie, das Lieferdienst-Unternehmen Delivery Hero, der Online-Broker Trade Republic und die Buchhaltungs-App Zeitgold. Für Creandum wird er in Teilzeit von Berlin aus arbeiten.

Anzeige

Creandum hat seinen Hauptsitz in Stockholm und zählt zu den bekanntesten Wagniskapitalgebern weltweit. Das Unternehmen ist vor allem durch sein frühes Investment in Spotify bekannt geworden. Auch bei den erfolgreichen Firmen wie Klarna, Kry oder Taxfix sind die Schweden investiert.

Teklu verkaufte sein Startup an Holtzbrinck

Bei einigen Startups, beispielsweise bei Trade Republic aus Berlin, sind sowohl Creandum als auch Teklu investiert. „Wir waren unglaublich beeindruckt von seinem schnellen und einfühlsamen Erfassen von Marktchancen, seiner Risikobereitschaft, seinem Engagement für Unternehmer und seiner globalen Denkweise“, sagt Simon Schmincke, der für Creandum von Berlin aus die deutschen Beteiligungen betreut.

Jonathan Teklu studierte an der WHU. Er gründete bereits mit 15 Jahren sein erstes Unternehmen für personalisierte Sportbekleidung und stieg mit 19 Jahren bei StudiVZ ein. Das von ihm gegründete Online-Medienunternehmen Global Leads Group verkaufte er 2014 an Holtzbrinck Digital. Im Anschluss wurde er Mitgründer der Investmentfirma Springstar. Gründer beim Aufbau ihres Startups zu unterstützen sieht Teklu als „die aufregendste Arbeit, die ich mir vorstellen kann.“

Neue Startup-Deals?: „2020 keine Investments geplant“: Business Angels zögern wegen Corona Für ihre Finanzierung setzen viele Startups auf private Geldgeber, sogenannte Business Angels. Doch viele schrecken in der Krise vor Deals zurück. Wie groß ist das Problem?

Bild: Creandum