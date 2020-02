Frauen stellen ungefähr die Hälfte der Menschheit – und sind trotzdem in zahlreichen Lebensbereichen unterrepräsentiert. Dazu gehörten lange auch Technologieprodukte, etwa aus dem Silicon Valley. Eierstöcke, Schwangerschaft, Menopause, all das schien die männerdominierte Szene wenig bis gar nicht zu interessieren. Dass sich daran langsam etwas ändert, davon ist Katharina Wilhelm überzeugt.

Die 27-Jährige ist seit 2018 Investorin bei Cherry Ventures. Der Berliner Risikokapitalgeber machte sich einen Namen mit Investments in Auto1 oder Flixbus, investiert vor allem in frühen Phasen (Early Stage) in Startups. Geleitet wird er von den drei Gründern Filip Dames, Christian Meermann und Daniel Glasner. Wilhelm besuchte die Harvard Business School für ihren MBA, vorher studierte sie BWL in St. Gallen.

Mit Gründerszene hat die Investorin darüber gesprochen, wieso die sogenannte Femtech-Industrie aus ihrer Sicht gerade an Fahrt aufnimmt – und warum ihr Arbeitgeber Cherry Ventures trotzdem kein einziges Unternehmen aus dieser Branche im Portfolio hat.

Katharina, die Geschäftsmodelle vieler Startups beruhen auf Trends. Gerade ist zu hören, dass Technologie speziell für Frauen schwer im Kommen ist. Auch du sagst das. Woran machst du das fest?

Ich beobachte, dass mehr Firmen in diesem Bereich starten. Viele davon von Gründerinnen. Nach einer Welle von Unternehmen wie Hims, die etwas für die Gesundheit von Männern tun wollen, war die Frage: Wo bleiben die Äquivalente für Frauen? Dabei geholfen hat, dass die Risikokapital-Branche etwas diverser geworden ist. In der Investmentszene gibt es jetzt mehr weibliche Decision Maker. Einen zweiten großen Push brachte aus meiner Sicht die Metoo-Bewegung, die eine neue Welle von Feminismus und Emanzipation ausgelöst hat. Drittens wirkt sich das zunehmende Nachhaltigkeitsdenken auf die Branche aus. Frauen sind auf der Suche nach Alternativen zur Pille oder zu handelsüblichen Tampons.

Was ist Femtech? Der Begriff bezeichnet Software, Hardware und Dienstleistungen aus dem Bereich der Frauengesundheit, die im weitesten Sinne auf Technologie basieren oder vornehmlich digital vertrieben und vermarktet werden. Celia Rosas schreibt in ihrem Aufsatz „The Future is Femtech“ im Hastings Business Law Journal, dass die Femtech-Industrie auch Tampons aus Bio-Baumwolle oder Öko-Kondome umfasse. In die dazugehörige Kategorie Sexual Wellness fallen beispielsweise Anbieterinnen und Anbieter von Vibratoren. Berühmteste Vertreterin dieser Sparte ist hierzulande wohl der Berliner Online-Sexshop Amorelie von Gründerin Lea-Sophie Cramer. Viele Femtech-Firmen befassen sich mit dem weiblichen Zyklus und verbinden ein kleines Gerät – beim Berliner Startup Inne ein „Mini Lab“ – mit einer Smartphone-App. Die Produkte messen etwa Temperatur oder Hormonhaushalt der Nutzerinnen. Per App erhalten die Frauen Feedback, ob sie einen fruchtbaren Tag haben oder nicht.

Wurden Frauenbelange vorher von Tech-Dudes tabuisiert – oder einfach komplett ignoriert?

Natürlich ist es leichter, sich mit Problemen zu beschäftigen, die man selber versteht. Wenn ich zehn Männer fragen würde, was Social Egg Freezing ist, wüssten die meisten von ihnen wahrscheinlich keine Antwort darauf. Einige Frauen haben sich damit allerdings schon auseinandergesetzt und deshalb ein Interesse daran. Ich werfe der Männerwelt aber nicht vor, das Thema bewusst unterdrückt zu haben. Die Plattform hat einfach gefehlt.

Was ist Social Freezing? Frauen lassen dabei ihre Eizellen für einen späteren Zeitpunkt einfrieren, weil ein Kind gerade nicht in die persönliche Lebensplanung passt. Unter Frauen in den USA, die Karriere machen wollen oder denen der Partner fehlt, ist diese Methode weiter verbreitet als in Deutschland.

Und das hat sich jetzt geändert?

Ich finde schon. The Female Company (ein Startup, das Tampons aus Bio-Baumwolle verkauft, Anm. d. Red.) trägt in Deutschland viel dazu bei, eine solche Plattform aufzubauen. Die Gründerinnen reißen mit provokativem Marketing Tabus ein, um Debatten anzustoßen. Das führt zu mehr Gründerinnen und Gründern, die sich Frauengesundheit annehmen, und zu mehr Interesse auf Investmentseite.

Gibt es Zahlen, die das belegen?

Ich würde damit anfangen, zu sagen, dass Paypal-Mitgründer Max Levchin die Bewegung 2013 startete, als er in den USA mit der Fruchtbarkeits-App Glow loslegte. Ein nächster Katalysator kam 2016, als Clue-Macherin Ida Tin den Begriff Femtech prägte. 2018 sind dann laut einer Analyse von Pitchbook weltweit knapp 400 Millionen US-Dollar in den Femtech-Sektor geflossen (und 2019 wohl noch mehr, Anm. d. Red.). Im Vergleich zu anderen Branchen ist das sehr wenig, aber der Trend geht nach oben. Eine andere Statistik zeigt, dass die meisten bisher geschlossenen Deals in der Seed-Phase waren. Die Branche ist also noch sehr jung. Als ich 2018 bei Cherry Ventures anfing, hatten wir fast noch gar keine Femtechs auf dem Tisch. 2019 haben wir uns schon mehr als 20 Firmen aus dem Bereich angeschaut.

Stiftung Warentest kritisierte 2017 in einer Untersuchung von Zyklus-Apps unter anderem deren Datensendeverhalten, teils wurden unnötige private Informationen abgefragt. Was würdest du einer Freundin raten, die skeptisch ist, ob sie intime Daten wie ihren Menstrutationszyklus in eine App eintragen soll?

Wenn du deine Daten abgibst und sonst nichts für eine Anwendung zahlst, musst du damit rechnen, dass sie anderweitig monetarisiert werden. Irgendwie müssen deren Macher ja Geld verdienen. Ich verstehe Leute, die sagen, das Tracking sei ihnen zu intim. Wir sehen, dass Leute ein weniger großes Problem damit haben, ihre Daten zu teilen, wenn sie zum Beispiel schwanger werden wollen, es aber nicht klappt, oder Schwierigkeiten mit der Menopause haben. In ein reines Zyklus-Tracking-Startup würden wir als Cherry Ventures jedenfalls nicht investieren.

Wieso nicht?

In dem Markt gibt es aus unserer Sicht schon gute Lösungen und nur noch wenig Innovationspotenzial. Clue ist als Unternehmen beispielsweise schon sehr weit entwickelt. Spannender für uns sind neue Verhütungskonzepte wie von Natural Cycles oder Inne, das gerade von Blossom Capital acht Millionen Euro eingesammelt hat.

Können die von dir genannten Dienste, Natural Cycles und Inne, überhaupt sichere „Verhütung“ leisten? Was unterscheidet sie von Zyklus-Trackern?

Das ist eine Frage, die immer wieder aufkommt. Natural Cycles wirbt mit einer 93-prozentigen Verhütungsrate, das Verfahren soll genauso effektiv wie die Pille sein. Sie sagen sogar, dass bei perfekter Anwendung 98 Prozent Effektivität gegeben ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass temperaturbasierte Verhütungsmethoden einen sehr geregelten Alltag verlangen, zum Beispiel, dass man möglichst immer zur gleichen Zeit aufwacht und dass man einen regelmäßigen Zyklus hat – beides trifft nicht unbedingt auf die breite Masse zu. Generell empfehlen sich solche Produkte meiner Meinung nach nur für Frauen, für die es keine Katastrophe wäre, schwanger zu werden. Das musste Natural Cycles auch erkennen, nachdem in Schweden in einer Stadt knapp 40 Frauen trotz der App ungewollt schwanger geworden sind. Anfangs konterte Natural Cycles damit, dass die Zahlen „innerhalb der angegebenen Effektivitäts-Grenze sei“. Heute ist Natural Cycles aber deutlich vorsichtiger, an wen sie das Produkt vermarkten.

Das Handelsblatt schrieb 2018, der Femtech-Sektor gehöre zu den wenigen, in denen europäische Startups denen aus dem Silicon Valley voraus seien. Stimmt das – noch?