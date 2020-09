CEO Sebastian Siemiatkowski hat Klarna vor 15 Jahren gegründet.

Klarna ist jetzt offiziell Europas wertvollstes privates Fintech-Unternehmen. Das schwedische Online-Zahlungsunternehmen hat nach eigenen Angaben 650 Millionen US-Dollar von Investoren eingesammelt. Nach der Finanzierungsrunde wird das Unternehmen mit 10,6 Milliarden Dollar bewertet. Die Runde wurde von der Venture-Capital-Firma Silver Lake Partners geleitet.

Klarna ist vor allem für sein Modell „Jetzt kaufen, später zahlen“ bekannt, das Kunden eine zinslose Finanzierung von Einzelhandelskäufen über einen Zeitraum von Raten bietet. Klarna bezahlt einen Händler, sobald ein Kunde etwas über seine Plattform kauft, während der Betrag den Benutzern später über mehrere Raten in Rechnung gestellt wird. [Mehr bei CNBC]

Oracle hat am Montag einen Deal mit dem chinesischen Tiktok-Eigentümer Bytedance bestätigt. Die US-Amerikaner sollen Tech-Partner der beliebten Video-App in den USA werden. Die Vereinbarung muss zwar noch von der US-Regierung genehmigt werden, doch Oracles „Nähe“ zum Weißen Haus sollte dabei helfen. [Mehr bei Wall Street Journal und CNBC]

Allegro strebt an die Börse. Das Amazon Polens könnte 2020 der größte IPO Europas sein. Das beliebte Handels- und Auktionshaus aus Warschau hat den Börsengang am Montag in einer Telefonkonferenz für Investoren angekündigt und will mit dem Schritt rund 225 Millionen Euro einnehmen. [Mehr bei Handelsblatt]

Amazon plant, 100.000 zusätzliche Mitarbeiter in den USA und Kanada einzustellen. Damit setzt der Onlinehändler seine rasche Expansion fort, die mit dem Start der Pandemie begann. Amazon hat in diesem Jahr schon weit über 100.000 neue Mitarbeiter angeworben. [Mehr bei Wall Street Journal]

Airtable, das Cloud-basierte Software herstellt, ist nach einer Finanzierungsrunde über 185 Millionen US-Dollar fast 2,6 Milliarden Dollar wert. Howie Liu, Gründer und CEO von Airtable, sagte, es hätten sich eine Reihe von Investoren an das Unternehmen gewandt, seit es sein Kapital 2018 zuletzt erhöht hatte. [Mehr bei Techcrunch und Techcrunch]

Boom Supersonic soll sich in Gesprächen mit der US-Regierung befinden, um die künftige Air Force One zu bauen. Das Startup könnte mit seinem geplanten Überschallflugzeug Overture dann künftig den amerikanischen Präsidenten befördern. [Mehr bei Handelsblatt]

