Die Top-Themen:

Kobe Bryant, der gemeinsam mit seiner Tochter und weiteren sieben Menschen am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz in Kalifornien ums Leben kam, war weltweit als NBA-Superstar bekannt. Doch die Basketballlegende war auch ein erfolgreicher Investor. Die Startup-Community in Los Angeles erinnerte deswegen am Montag in Interviews und Posts auf sozialen Medien an dessen Gespür, auf die richtigen Jungunternehmen zu setzen.

Bryant startete seine Venture-Karriere 2013 mit dem Partner und Serienunternehmer Jeff Stibel. Das Paar tätigte eine Mischung aus Früh- und Spätinvestitionen in Unternehmen wie Legalzoom, Scopely, Art of Sport, The Honest Company, RingDNA, Focusmotion, Dyshapp und Represent. „Beim Basketball war er der beste Spieler seiner Generation“, schrieb Marlon Nichols von MAC Venture Capital. Aber auch beim Investieren sei er schnell erfolgreich gewesen und habe hohe Renditen erwirtschaftet – aus einer Investition von sechs Millionen Dollar in Bodyarmor seien 200 Millionen Dollar geworden. [Mehr bei Techcrunch]

Auf Gründerszene: Seit fast vier Jahren tüftelt das Berliner Startup Mitte an einer Maschine, die Leitungswasser aufbereiten soll. Dafür gab es jetzt erneut einen „zweistelligen Millionenbetrag“, wie Mitte-CEO Moritz Waldstein-Wartenberg auf Anfrage bestätigte. An dem Investment beteiligten sich vier Altgesellschafter. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Kreditech erhält 7,2 Millionen Euro. Nachdem das Hamburger Fintech vor etwa einem Jahr in eine schwere Krise gestürzt war, hat es nun ein neues Management und ein anderes Geschäftsmodell. Die Geldgeber belohnten diese Neuerungen mit einem neuen Investment. [Mehr bei FinanceFWD]

N26 meldet 250.000 Kunden in den USA. Sechs Monate nach dem US-Start hat die deutsche Smartphonebank, die zunächst keine Details aus anderen Märkten preisgeben wollte, doch noch Zahlen genannt. Im Vergleich zu Europa ist dies ein schnelles Wachstum, doch die amerikanischen Konkurrenten sind schon weit voraus. [Mehr bei Handelsblatt]

Casper strebt einen IPO-Wert von bis zu 744 Millionen US-Dollar an. Damit möchte der Online-Matratzenverkäufer zunächst bis zu 159 Millionen Dollar in seine Kasse bekommen. Die Unternehmensbewertung ist damit deutlich niedriger ausgefallen als die zuvor anvisierten 1,1 Milliarden Dollar. Casper wurde 2014 gegründet und hat sich dank seines Pionierstatus zu einer der führenden Marken in der sogenannten „Bed-in-a-Box“-Branche entwickelt. Seitdem sind in den USA und im Ausland allerdings zahlreiche Wettbewerber aufgetaucht. [Mehr bei Bloomberg]

General Motors wird sein neues autonomes Fahrzeug in einem Werk in Detroit bauen. Damit setzt der Autohersteller auf seine Heimatstadt als Produktionsort für die Zukunftstechnologie. 2,2 Milliarden US-Dollar sind veranschlagt, um das alte Werk dafür aufzurüsten. [Mehr bei Wall Street Journal und The Verge]

Superawesome hat in einer weiteren Finanzierungsrunde 17 Millionen US-Dollar eingesammelt, darunter eine neue strategische Investition des Microsoft-Risikofonds M12. Bisher hat das Kidtech-Startup 37 Millionen US-Dollar an externen Investitionen aufgebracht. [Mehr bei Techcrunch]

