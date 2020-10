Anna Kaiser ist CEO und Gründerin von Tandemploy und Vizepräsidentin des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft (BVDW)

Zunächst vorweg: Homeoffice und mobiles Arbeiten ist in vielen Jobs grundsätzlich nicht möglich, das ist klar. Die aktuelle Diskussion, nochmals getrieben von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, dreht sich aber um Jobs, in denen Heimarbeit und mobiles Arbeiten sehr wohl möglich ist. Jetzt stehen wir kurz vor einem entsprechenden Gesetz, das das Arbeitsleben für viele Eltern und Pendler enorm erleichtern kann. Endlich! Denn wenn wir die Digitalisierung der Arbeitswelt richtig angehen, profitieren nicht nur Arbeitnehmer, sondern auch ihre Arbeitgeber. Motivation, Effizienz und Produktivität können steigen, der gesamte Innovationsgeist wird gefördert, wenn sich Deutschland zu einem Mobile-Arbeit-Gesetz durchringen kann, das dem 21. Jahrhundert gerecht wird.

Anzeige

Endlich heißt es: mobiles Arbeiten statt Homeoffice

Doch kann man Innovationsgeist verordnen? Sicher nicht. Gefragt ist vor allem ein kultureller Wandel in Organisationen, der auf die Selbstwirksamkeit von Mitarbeitenden und gegenseitiges Vertrauen setzt, den Grundvoraussetzungen, um gut ortsunabhängig arbeiten zu können. Es ist hier sehr positiv zu bewerten, dass wir mittlerweile von „mobilem Arbeiten“ sprechen und nicht mehr nur von „Homeoffice“. Denn es geht darum, die Flexibilität der Digitalisierung zu nutzen und nicht darum, zu Hause ein zweites Büro einzurichten.

Ein klärendes Gesetz mit Rechtssicherheit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist dringend nötig und kann hier als entscheidender Treiber wirken, um diesen Wandel anzustoßen. Weg von „Das haben wir schon immer so gemacht“ hin zu „Ok, probieren wir es aus!“ Denn Offenheit für Neues entsteht vor allem durch neue, positive Erfahrungen. Während des Corona-bedingten Lockdowns haben viele Unternehmen erstmals mit Erstaunen festgestellt, wie gut mobiles Arbeiten für viele ihrer Mitarbeitenden funktioniert. Zu spät, wie ich finde, aber besser spät als nie. Jetzt geht es darum, den Spirit der neu entdeckten Möglichkeiten aufrecht zu erhalten und sich weiter vorzuwagen. Mindestens aber darum, nicht in alte Muster zurückzufallen.

Rechtsanwältin rät: Diese Fehler im Homeoffice solltet ihr unbedingt vermeiden Wäsche aufhängen, Kinder betreuen – die Arbeit zuhause verleitet geradezu, all das nebenbei zu tun. Aber dürfen Angestellte das überhaupt? Eine Expertin gibt Antworten.

Lasst uns die Möglichkeiten, die die Digitalisierung uns schon seit vielen Jahren bietet, endlich vollumfänglich und flächendeckend nutzen. Streben wir eine echte „Neue Normalität“ an, in der sich mobile Arbeit ganz selbstverständlich mit physischen Treffen und Austauschformaten abwechselt. Dafür müssen Organisationen sich neue Kommunikationskanäle erschließen und Spielregeln aufstellen, wie Absprachen getroffen, Präsenzzeiten organisiert und die Grenzen der Erreichbarkeit gesetzt werden. Denn mobile Arbeit macht nicht nur produktiver, sie führt mitunter auch dazu, dass mehr gearbeitet wird als für Körper und Geist gut ist.

Starre Arbeitsschutzgesetze helfen an der Stelle nicht weiter, weil sie die Lebensrealitäten vieler Menschen schlicht außer Acht lassen – und so den Druck nur unnötig erhöhen. Stattdessen sind Organisationen gefragt, neu zu denken, ins Gespräch mit ihren Mitarbeitenden zu gehen und Modelle zu entwickeln, die den vielfältigen Lebensphasen und Bedürfnissen gerecht werden, gestützt durch digitale Technologie. Hierfür braucht es Menschen in Organisationen, die sich mit digitalen Tools auskennen, sie implementieren und die auf die Einhaltung der Spielregeln auch im digitalen Raum achten. Sonst laufen wir Gefahr, dass sich neue Hierarchien bilden in Abhängigkeit von der Digitalkompetenz der Mitarbeitenden. Nicht zuletzt sind Unternehmen auch gefragt, politisch den Druck zu erhöhen, sodass bestehende Regelungen sinnvoll an die neue Arbeitswelt angepasst werden.

24 Tage noch zu wenig

Ein Mobile-Arbeit-Gesetz halte ich für einen solchen sinnvollen Schritt, der hoffentlich weitere Veränderungen etwa beim Arbeitsschutzgesetz nach sich ziehen wird. Gleichzeitig ist es „nur“ ein erster Schritt. Denn 24 Tage mobiles Arbeiten pro Jahr sind zu wenig, um Flexibilität im Alltag kontinuierlich auszuleben. Eine positive Signalwirkung sehe ich dennoch, weil das Gesetz den Dialog zwischen Arbeitgebern und -nehmern wieder in Gang bringen würde. Beim Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) sind wir zuversichtlich, dass sich die Anzahl der Tage nach und nach erhöhen wird, wenn beide Seiten auch außerhalb der Krise Erfahrungen mit mobilem Arbeiten machen. Und klar ist auch: Wer wirklich innovativ ist, gibt sich selten mit dem gesetzlichen Minimum zufrieden.

Remote Work: Homeoffice im Ausland – geht das so einfach? Wenn man nicht zurück ins Büro kann, warum dann nicht gleich den Remote-Arbeitsplatz an einen schöneren Ort verlegen? Experten erklären, was bei Homeoffice im Ausland zu beachten ist.

Bild: Getty Images