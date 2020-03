Solidarisches Verhalten zeigt sich in Zeiten von Corona im Stillen. Wer sich physisch zurückzieht, tut etwas für die Gesellschaft. Nur: Wenn Kinos geschlossen bleiben, Events auf unbestimmte Zeit verschoben werden und Restaurants ab 18 Uhr dicht machen, dürfte bei manchen Menschen schnell die Langeweile einsetzen.

Ihr habt Netflix durchgeschaut? Ihr braucht Urlaub vom Homeoffice? Dann haben wir hier Startups und Angebote für euch zusammengestellt, die euch den Zugang zu Kunst und Kultur ganz entspannt von Sofa oder Balkon aus ermöglichen.

1. Von der Bühne auf den Bildschirm: Das Schweizer Startup Spectyou aus Bern will Theaterstücke und Tanz-Performances in voller Länge streamen. Darstellenden Künstlerinnen und Künstlern will Gründerin Elisabeth Caesar so eine Plattform für Inszenierungen bieten. Außerdem soll die Seite eine Art Datenbank für die Szene werden. Kunstschaffende können sich dort Profile anlegen und sich mit Produktionen, an denen sie beteiligt waren, verknüpfen. Die Beta-Phase startet am 19. März und damit früher als geplant – Corona-bedingt, wie das Startup angibt. Das Abo ist ähnlich teuer wie das von Netflix: Zu Beginn soll es kostenfrei nutzbar sein, im Anschluss dann elf Euro monatlich kosten, ein Einzelabruf drei Euro.

2. Rausgegangen wird nicht mehr: Das Freizeit-Portal Rausgegangen mit Sitz in Köln hat die Coronakrise zum Anlass genommen, die Seite Dringeblieben zu launchen. Seit Dienstagabend können Kleinkünstlerinnen und -künstler dort live Events streamen, etwa Konzerte oder Kinderdiscos. Wer zuguckt, kann sich per Chat einbringen. Dazu gibt es für das Publikum die Möglichkeit, eine Spende zu hinterlassen. Denn vor allem freischaffende Sängerinnen, Schauspieler oder Musikerinnen müssen in der Corona-Krise massive Einnahmeausfälle hinnehmen. So auch das Portal Rausgegangen: „Die Situation ist eine Vollkatastrophe, ein absolutes Fiasko für uns und die ganze Szene. Deshalb haben wir ganz spontan gesagt: Wenn Leute nicht mehr zur Kultur kommen, müssen wir die Kultur eben zu den Leuten bringen“, so Rausgegangen-Chef Tim Betzin zu Gründerszene.

3. Ölgemälde ohne vor die Tür zu gehen: Sich Museen vom Sofa aus anzuschauen empfehlen etwa die Kolleginnen und Kollegen des Geo-Magazins. Auf Google Arts & Culture lassen sich Kunst-Sammlungen weltweit online begehen. Dort kann man, nach Google-Street-View-Manier, beispielsweise durch das Berliner Pergamonmuseum streifen. Oder durch das British Museum in London. Oder das Frida Kahlo Museum in Mexico City.

Die Decke der Sixtinischen Kapelle, das Wuselgemälde „Der Garten der Lüste“ des niederländischen Malers Hieronymus Bosch und andere Kunstobjekte und -projekte lassen sich übrigens auch per VR-Brille erkunden.

4. Bock auf Oper? Die Met Opera bietet seit Anfang dieser Woche jeden Abend kostenlose Streams vergangener Aufzeichnungen an, die anschließend jeweils für 20 Stunden online stehen. Aktuell (Stand: Mittwoch, 12.30 Uhr) abrufbar: Das Stück La Bohème von Giacomo Puccini. Am Mittwochabend wird dann Il Trovatore von Verdi ausgestrahlt.

5. Durch junge Werke stöbern: Das geht in der Online-Galerie des Berliner Startups Kunst100. Drucke, Collagen und Gemälde unbekannter Künstlerinnen und Fotografen werden hier gezeigt und verkauft. Zu den Schöpferinnen und Schöpfern der Werke gibt es jeweils Infos – oft mit Link zu deren Instagram-Profilen. Letztlich geht es zu wie in einer richtigen Galerie: Kaufen kann man, muss man aber nicht. Spannende Einblicke in die Kunstszene bekommen Besucherinnen auf der Webseite so oder so.

6. Apropos Instagram: Coldplay-Sänger Chris Martin hat auf der Foto-Plattform schon ein Wohnzimmer-Konzert gespielt, und John Legend nach diesem Vorbild ebenfalls ein Heimkonzert für seine Fans auf Instagram gegeben (nach eigener Aussage ohne Hose!). Mehr virtuelle Konzerte verschiedener Künstlerinnen und Künstler sind angekündigt, nicht nur auf Instagram, sondern auch auf Facebook, Youtube und Co. Eine Übersicht dazu findet ihr zum Beispiel hier. Musik gibt es auch von den Berliner Philharmonikern: Derzeit sind alle Konzerte des Sinfonieorchesters in der Digital Music Hall kostenfrei abrufbar.

Wir wünschen viel Spaß beim Zuhausebleiben!

Hinweis: Wir haben die Angaben zu den Kosten für das Spectyou-Monatsabo nachträglich korrigiert (Stand: 19. März 2020, 10:05 Uhr).

