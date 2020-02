Knapp 650 Millionen Euro (700 Millionen US-Dollar) soll Lakestar-Chef Klaus Hommels schon im Spätsommer 2019 für seinen neuen Fonds zusammen gehabt haben. Ein offizielles Closing gab es damals nicht. Das Team wolle aber versuchen, noch näher an die Milliardenmarke heran zu kommen, hieß es damals. Nun gibt der Investor den offiziellen Abschluss seines neuen Geldtopfs bekannt: 680 Millionen Euro (735 Millionen US-Dollar) sind es am Ende geworden. Die Milliarde hat der Schweizer Fonds also nicht geknackt.

Größte Fondsinvestor sei Temasek, der Staatsfonds aus Singapur, hieß es im September 2019 aus dem Lakestar-Umfeld. Auch das Family Office des Alibaba-Gründers Jack Ma soll investiert haben. Aus Europa beteiligte sich demnach vor allem der European Investment Fund EIF, auch deutsche Konzerne wie Henkel sollen Geld gegeben haben. Lakestar will sich auf Nachfrage nicht offiziell zu seinen Geldgebern äußern.

Ein Drittel des Kapitals will der Investor in frühphasige Firmen stecken, der Rest ist für Unternehmen in der Wachstumsphase gedacht. Damit will der Lakestar-Fonds die Finanzierungslücke für europäische Wachstumsfirmen schließen, die Klaus Hommels immer wieder öffentlich beklagt hat. Growth-Startups aus Europa bekommen ihr Geld bisher oft von außereuropäischen Investoren. Zum Beispiel vom japanischen Großinvestor Softbank, der allerdings seit einigen Monaten mit dem Wework-Debakel beschäftigt ist.

Aktuell rüsten neben Lakestar auch andere europäische VCs auf: Der Londoner Investor Atomico sammelte jüngst für seinen aktuellen Fonds rund 757 Millionen Euro (820 Millionen Dollar) ein, wie in der vergangenen Woche bekannt wurde. Auch der britische VC Northzone hat im November einen neuen 500-Millionen-Fonds aufgelegt. Und die Samwers sollen im September 2019 für ihren Rocket Internet Capital Partners Fund II 900 Millionen Euro (rund eine Milliarde Dollar) eingesammelt haben. Weitere 450 Millionen Euro wird Rocket drauflegen, heißt es.





Bild: Lakestar