22 Millionen neue Arbeitslose in vier Wochen. Das ist die niederschmetternde Bilanz des US-Arbeitsministeriums infolge der Corona-Pandemie. Seit mehr als einem Monat gilt in einzelnen Teilen der USA eine Ausgangssperre, unter anderem in den bevölkerungsreichen Bundesstaaten New York und Kalifornien. Das bekommt auch die Technologiebranche zu spüren: Viele namhafte Firmen und Startups haben ihre Büros in New York oder San Francisco geschlossen.

Wie prekär die Lage wirklich ist, zeigt das Portal layoffs.fyi des US-Finanz-Bloggers Roger Lee, das den Beinamen „Coronavirus Tracker“ trägt. In einer Tabelle hält Lee die Zahl der Entlassungen von Tech-Unternehmen fest, die Daten reichen inzwischen bis zum 11. März zurück – dem Tag, an dem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Folgen der Coronavirus-Infektionen zur globalen Pandemie erklärte.

So wurden laut layoffs.fyi seitdem mehr als 27.000 Beschäftigte aus 285 Startups entlassen. Tendenz: täglich steigend. Besonders haarsträubende Beispiele liefert die Tabelle reichlich.

Tabelle dient auch als Stellenbörse

Da wäre zum Beispiel der Ticketing-Anbieter Eventbrite, der am 8. April rund 500 Mitarbeitern gekündigt hat – 45 Prozent der Belegschaft. Noch schlimmer traf es den New Yorker Video-Fitnesskurs-Anbieter Flywheel: Weil viele Studios ihre Verträge mit dem Startup kündigten, um Kosten einzusparen, musste das Startup laut layoffs.fyi 98 Prozent der Belegschaft (784 Mitarbeiter) entlassen.

Auch die gehypte Wohn-Plattform Houzz setzte den Rotstift an: Hier fielen rund 150 Stellen weg. Da die Tabelle auch Kündigungen aus anderen Ländern berücksichtigt, findet sich auch ein Berliner Startup wieder. So hatte das Sneaker-Portal Highsnobiety bereits Anfang April knapp 50 Mitarbeiter entlassen.

Die Daten recherchiert Roger Lee selbst aus öffentlich zugänglichen Quellen oder bekommt sie von Betroffenen zugeschickt. Auch wenn sich die fortlaufend aktualisierte Tabelle wie ein Zeitdokument des Schreckens liest, will er Betroffenen Mut machen. So hat Lee auf dem Portal eine weitere Liste angelegt mit Unternehmen, die trotz Corona-Krise nach neuen Mitarbeitern suchen. „Wir hoffen, dass dies den Unternehmen, die noch Mitarbeiter einstellen, hilft, große Talente zu identifizieren!“, schreibt Lee.

