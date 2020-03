In Zeiten von Corona erscheint die Geschäftsidee von Georg Pröpper eher hinfällig. Aber es kommen hoffentlich bald auch wieder bessere Zeiten, in denen wir ins Büro zurückkehren und sogar verreisen – und unsere Pflanzen wieder alleine zu Hause sind. Für eben diesen Fall hat sich der 31-Jährige „Lazy Leaf“ ausgedacht: einen Blumentopf, der Orchidee, Kaktus und Co. intelligent, das heißt selbst gießend bewässert. Für sein selbst entwickeltes System fordert der studierte Ingenieur aus Esslingen in der „Höhle der Löwen“ 150.000 Euro gegen einen Anteil von 20 Prozent an seinem Startup.

Anzeige

Lazy Leaf als „schlauster Blumentopf der Welt“?

Was macht den laut Gründer „wohl schlausten Blumentopf der Welt“ aus? Sein in den Topfrand integrierter Tank fasst 1,1 Liter, wobei ein Temperatursensor die zuvor manuell eingestellte Gießmenge anpasst. Ein Alarmsignal zeigt an, wenn die Pflanze über zu wenig Wasser verfügt – sprich, der Nutzer Flüssigkeit in den Tank geben sollte. Der Akku des „Lazy Leaf“, der sich per USB-Kabel aufladen lässt, halte je nach Verbrauch bis zu sechs Monate. Das heißt: Der Pflanzenbesitzer macht fast gar nichts mehr, außer seinem Exemplar beim Wachsen zuzusehen.

Ein „Lazy Leaf“ kostet 29,99 Euro. Die Produkte für Pflanztöpfe mit einem Durchschnitt von 13 beziehungsweise 27,5 Zentimetern sind bereits über Baumärkte und über einen eigenen Onlineshop erhältlich – dort aktuell aber weder einzeln noch als Zweier- oder Dreierset verfügbar.

Bild: VOX/ Bernd-Michael Maurer