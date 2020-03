Statistisch gesehen scheppert es alle drei Minuten. 180.000 Leiterunfälle, so rechnen viele Berufsgenossenschaften vor, ereignen sich jedes Jahr allein in Deutschland. Auch Udo Heyl hat es schon erwischt. Als der Dachdeckermeister aus Kaiserslautern vor einigen Jahren von der Leiter stürzte, lag er anschließend mehrere Tage mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. „Trotzdem werden Leitern nur selten oder ungenügend gesichert“, sagt Heyl. Darum hat er sich nach seinem Sturz selbst einer Lösung angenommen.

Dachdecker entwickelt Leiterkopfsicherung

In der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ präsentiert Heyl am Dienstagabend seine eigens entwickelte Leiterkopfsicherung, kurz: Leikosi. Die Vorrichtung wird an oberen Leiterende befestigt und zum Beispiel in eine Dachrinne eingehangen, dadurch soll die Leiter an Stabilität gewinnen. Ein seitliches Wegrutschen soll erheblich erschwert werden.

Zwar gibt es Leiterkopfsicherungen bereits seit vielen Jahren, aus Sicht von Udo Heyl haben die meisten Exemplare jedoch einen großen Makel: Sie lassen sich nur anbringen, wenn die Leiter bereits steht. Seine „Leikosi“ hingegen könne am Boden liegend auf die Leiter aufgesteckt werden. Preislich liegt die Sturzsicherung bei knapp 200 Euro.

Nach eigenen Angaben hat Heyl bislang rund 100 Exemplare seiner Leiterkopfsicherung verkauft, jedoch hauptsächlich im Fachhandel. Damit seine Firma weiter wachsen kann, peilt der Unternehmer nun den Endverbrauchermarkt an. Ob die Löwen da anbeißen? Sein Angebot: 250.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.



