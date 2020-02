Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Der Online-Kreditvermittler Lendingclub kauft sich seine eigene Bank. Das Fintech-Unternehmen übernimmt die Radius Bank für 185 Millionen US-Dollar. Dies ist die erste Fintech-Übernahme einer regulierten US-amerikanischen Bank. Laut eines Medienberichts erhofft sich Lendingclub, Zugang zu einer stabilen und billigeren Finanzierungsquelle zu erhalten. Die Radius Bank ist eine in Boston ansässige Online-Bank mit einem Vermögen von rund 1,4 Milliarden Dollar. Bisher hatte sich Lendingclub einen (nicht immer guten) Namen damit gemacht, Geld von Privatleuten einzusammeln und es in Form von Krediten an andere Privatleute weiter zu vergeben. Die Verleiher erhielten relativ hohe Zinsen, Lendingclub kassierte Gebühren vom Verleiher wie auch vom Kreditnehmer.

Obwohl bisher selten – ist die Übernahme einer Bank durch ein Finanz-Startup nicht einzigartig: Auch in Deutschland hat ein Fintech bereits eine Bank aufgekauft: So übernahm Raisin, der Betreiber des Zinsportals „Weltsparen“, im März 2019 die MHB-Bank aus Frankfurt. [Mehr bei CNBC]

SpaceX plant, bis Ende 2021 oder Anfang 2022 bis zu vier Privatpersonen in den Weltraum zu schicken. Die Raumfahrtfirma verkündete am Dienstag eine Kooperation mit dem Weltraumtourismusunternehmen Space Adventures. [Mehr bei The Verge]

Blue Apron, der US-Kochboxen-Versender, der einen der katastrophalsten Tech-Börsengänge der letzten Jahre hatte, strebt nach einer Übernahme. Blue Apron gab am Dienstag bekannt, dass es „strategische Alternativen“ prüfe, einschließlich eines möglichen Verkaufs des Unternehmens. [Mehr bei The Information]

Walmart und Groupon haben schwache Quartalszahlen vorgelegt: Walmart setzte im vierten Quartal 2019 141,67 Milliarden US-Dollar um – erwartet hatte man 142,55 Milliarden Dollar. Das E-Commerce-Unternehmen Groupon meldete im gleichen Zeitraum einen Umsatz von 612 Millionen US-Dollar. Dieser lag ebenfalls deutlich unter den von Analysten anvisierten 709 Millionen. Während Walmart mit einem E-Commerce-Wachstum von 35 Prozent positive Signale setzte, sieht sich Groupon gezwungen, bestimmte Waren aus dem Angebot zu nehmen. Man wolle sich nun verstärkt auf Erlebnisse konzentrieren, hieß es. [Mehr bei Techcrunch und CNBC]

Dell Technologies hat seine Cybersecurity-Einheit RSA für 2,08 Milliarden US-Dollar an ein Konsortium verkauft. Der Schritt ist Teil der Bemühungen des Computerherstellers, sein Geschäft zu rationalisieren und damit produktiver zu werden. [Mehr bei Bloomberg]

Oracle-Mitarbeiter haben eine Petition unterzeichnet, mit der sie eine Spendenaktion für die Wahlkampagne 2020 von US-Präsident Donald Trump verhindern wollen. Mehr als 2.300 Mitarbeiter wollen die Veranstaltung, die laut Medienberichten am Mittwoch in einem Haus von Oracle-Gründer Larry Ellison in Südkalifornien stattfinden soll, verhindern. [Mehr bei CNBC]

Tesla-CEO Elon Musk hat sich auf Twitter erneut im Ton vergriffen. Nachdem Microsoft-Mitgründer Bill Gates bekannt gab, dass er einen vollelektrischen Porsche Taycan anstelle eines Tesla gekauft habe, schoss Musk mit den Worten zurück, seine Gespräche mit Gates seien noch „nie überwältigend“ gewesen. [Mehr bei CNBC]

