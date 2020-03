Österreichs größter Lehrerschreck heißt Benjamin Hadrigan, ist 18 Jahre alt und hat eine App programmiert. Im November startete der Schüler aus Wien die Smartphone-Anwendung Lernsieg, mit der Schüler die Leistungen ihrer Lehrkräfte anonym bewerten können. Gefällt der Unterricht? Ist die Notenvergabe fair? Erscheint der Lehrer pünktlich und kann sich gegen Querulanten durchsetzen? Für diese und weitere Kriterien können Nutzer bis zu fünf Sterne vergeben. Die App erstellt daraus ein Ranking aller Lehrkräfte und aktualisiert es laufend.

„Wir wollen Schülern im 21. Jahrhundert endlich eine Stimme geben, damit sie mitgestalten können“, sagte Hadrigan dem Spiegel im November. Er gehe davon aus, so der Schüler damals, dass es viele engagierte Lehrkräfte gebe, die sich freuten, dass ihre Leistungen nun anerkannt und öffentlich sichtbar würden. Wer schlecht abschneide, erhalte Anregungen, seinen Unterricht zu verbessern.

Inzwischen ist klar: Lehrkräfte zeigen sich von Lernsieg trotz überwiegend positiver Bewertungen in der App wenig begeistert, im Gegenteil: Selbsthilfegruppen wurden gebildet, Datenschützer alarmiert und Klagen eingereicht.

Mehr Downloads als Instagram und Whatsapp

Glaubt man Benjamin Hadrigan, ist ihm eine moderne Feedbackkultur in Schulen ein persönliches Anliegen. Auf Anfragen von Gründerszene reagierte der Jungunternehmer zwar nicht. Laut einer selbst verschickten Pressemitteilung hat er sich aber schon mit 14 Jahren, als Schulsprecher seines damaligen Gymnasiums, für eine schulinterne Lehrerbewertung eingesetzt. Weil er damit gescheitert sei, habe er mit Anwälten und privaten Geldgebern Lernsieg gestartet, um sein Ziel „in größerem Stil“ zu realisieren. Am 16. November 2019 debütierte die App in den Stores.

Zunächst mit beachtlichem Erfolg: Mehr als 70.000 Mal soll die App am ersten Wochenende heruntergeladen worden sein. Das genügte, um Lernsieg auf Platz eins der Downloadcharts zu katapultieren, „vor Apps wie Whatsapp oder Instagram“, wie das Startup mitteilte. 143.000 Bewertungen seien innerhalb weniger Tage abgegeben worden, ein Großteil davon für Lehrerinnen und Lehrer. Neben Lehrkräften können Schüler mit Lernsieg auch ihre Schule im Allgemeinen bewerten, etwa den Zustand des Klassenzimmers oder das Essen in der Kantine.

Den positiven Kritiken in den App Stores zufolge begeistern sich Schüler aber vor allem für die Lehrerbewertungen. „Finde es nur gerecht, dass Lehrer, deren Unterrichtsmethoden absoluter Mist sind, bewertet werden können und ihnen die Möglichkeit gegeben wird, sich dadurch zu verbessern“, schreibt etwa ein Nutzer. Eine andere Nutzerin zeigt sich von dem Feedback-Tool ebenfalls angetan: „Endlich eine App, mit deren Hilfe Schüler ihre Lehrer bewerten können ohne Angst haben zu müssen, dass es negative Konsequenzen gibt“, so ihre Worte.

„Pranger statt Feedback“

Lobbekundungen dieser Art sind inzwischen jedoch deutlich in der Minderheit. Im Google Play Store lag die Durchschnittsbewertung der Lernsieg-App am Montag unter 1.198 abgegeben Stimmen bei lediglich 2,6 von fünf möglichen Sternen. Noch schlechter fällt das Urteil in Apples App Store aus: Hier kommt die aktuelle Version der App auf durchschnittlich 2,1 Sterne bei rund 100 abgegebenen Bewertungen. Viele Nutzer kritisieren vor allem das Konzept hinter Lernsieg. „Mobbingplattform“, „Pranger statt Feedback“ oder „Entwürdigend“ ist dort unter anderem zu lesen. Reaktionen empörter Lehrkräfte?

Pädagogen jedenfalls wehren sich vehement gegen die App. Schon im November hatten sich Lehrkräfte bei Facebook kurz nach dem Launch zu einer Art „Selbsthilfegruppe“ zusammengeschlossen, offenbar um Bewertungen zu manipulieren. Der oberste Lehrervertreter der österreichischen Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG), Paul Kimberger, kündigte an, „alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um diese App zu verhindern“. Tatsächlich entfernte Lernsieg-Gründer Benjamin Hadrigan das Tool wenige Tage nach dem Launch vorläufig aus den App Stores. Er sei mit „Hassmails“ überflutet worden.

Schüler-Startup: „Frank Thelen ist unser Role Model“ Drei Elftklässer entwickeln neben der Schule ihre Nachhilfe-App Tutorus. Die Idee dazu sei ihnen durch „Die Höhle der Löwen“ gekommen, sagen sie.

Auch deutsche Lehrervertreter sehen die App kritisch. „Wir halten nicht viel davon, weil eine sinnvolle, differenzierte, individuelle, persönliche Feedbackkultur dadurch nicht entstehen kann“, sagte Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerbunds (DL), auf Anfrage von Gründerszene. Rechtliche Schritte beabsichtige der DL allerdings nicht. „Es gab ja in Deutschland schon mal ein Vorgängermodell“, sagt Meidinger, „die Webseite Spickmich.de. Der Versuch von Lehrkräften und einzelnen Lehrergewerkschaften, dagegen juristisch vorzugehen, ist gescheitert, sofern diese Bewertungsseiten sich einer Schmähkritik enthalten.“ Darauf haben sich offenbar auch die Macher von Lernsieg eingestellt. Mit der App können Schüler lediglich Sternebewertungen abgeben, nicht aber persönlich kommentieren.

Lehrer fordern Gewinnbeteiligung

In Österreich wollen Lehrervertreter dennoch gegen die Betreiber der Lernsieg-App vor Gericht ziehen. Insgesamt seien fünf Musterklagen vorbereitet und teilweise schon eingebracht worden, teilte FCG-Vertreter Paul Kimberger der österreichischen Zeitung Standard mit. In den Klageschriften geht es unter anderem um Datenschutz und den Umgang mit Persönlichkeitsrechten, aber auch um eine mögliche „Gewinnbeteiligung“ für Lehrer. In Interviews hatte Lernsieg-Gründer Benjamin Hadrigan schon angedeutet, wie er die Daten seiner Bewertungsplattform auf lange Sicht zu Geld machen will. Denkbar seien beispielsweise die kostenpflichtige Vermittlung von Nachhilfelehrern oder klassische Werbeanzeigen.

Wie erfolgreich die Klagen der Lehrervertreter sein werden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Rechtsgutachten der österreichischen Datenschutzbehörde und des Bildungsministeriums bescheinigten Lernsieg zumindest einen ersten Punktsieg. Seit wenigen Tagen ist die App deshalb auch wieder in den Stores verfügbar. Dass daraus ein Dauerzustand wird, bezweifelt Heinz-Peter Meidinger vom Deutschen Lehrerbund allerdings. „Damals war in Deutschland Spickmich.de der ganz große Aufreger, jetzt kräht kein Hahn mehr danach“, sagt er.

Tatsächlich wurde die Online-Bewertungsplattform 2014 trotz siegreicher Gerichtsverfahren ohne Angabe von Gründen abgeschaltet. Eine „funktionierende Feedbackkultur“ zwischen Lehrkräften und Schülern hält Meidinger dennoch für wichtig – nur eben in anderer Form: „Ich habe selbst gute Erfahrungen gemacht, mir von Klassen anonymisiert Bewertungsbögen über meinen Unterricht einzuholen.“



