Video-Interview: Kann KI die globale Nahrungsmittelversorgung lösen?

Hunger und Lebensmittelverschwendung sind noch immer zwei zentrale Probleme der globalen Welt. In der neuen Folge der Samsung-Interviewreihe “The Next Wave with Young Sohn” spricht Alexander Piutti, Gründer und CEO von SPRK.global, über neue und digitale Möglichkeiten, diese zu lösen.