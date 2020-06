Der Lilium Jet soll 2025 auf den Markt kommen und erste Passagiere befördern.

Lilium hat ein Investment über 31 Millionen Euro (35 Millionen US-Dollar) von Baillie Gifford, einem der größten externen Investoren von Tesla, erhalten. Das Münchner Startup, das sich auf Lufttaxis spezialisiert hat, hat im vergangenen Jahr mit dem Jungfernflug seines fünfsitzigen Elektroflugzeugs Lilium Jet Wellen geschlagen. Die Geldspritze weitet die aktuelle Finanzierungsrunde des Unternehmens, über die Gründerszene bereits berichtete, auf knapp 244 Millionen Euro (275 Millionen US-Dollar) aus.

„Die in dieser Runde gesammelten Mittel geben uns die Sicherheit, die herausfordernde Wirtschaftslandschaft, die wir um uns herum sehen, zu überstehen“, sagte Liliums CFO Christopher Delbrück. Das Unternehmen sei dankbar, sich voll und ganz auf seine Mission konzentrieren zu können. Liliums elektrisch angetriebenes Flugzeug startet und landet senkrecht. Der Jet soll mit einer einzigen Aufladung 300 Kilometer weit fliegen können. [Mehr bei CNBC und Lilium]

Auf Gründerszene: Welche Art der Startup-Finanzierung passt für wen? Fremd- oder Eigenkapital, Kredit oder Funding-Runde? Friedrich von Spee, Rechtsanwalt bei der Wirtschaftskanzlei CMS Deutschland, gibt Einblick in die Vor- und Nachteile der Finanzierungsformen. [Mehr bei Gründerszene]

Sunfire, ein Wasserstoff-Startup aus Dresden, startet die Herstellung von synthetischem Kraftstoff im industriellen Maßstab. Gemeinsam mit mehreren europäischen Partnern will das Unternehmen die erste Anlage für den klimaschonenden Brennstoff in Norwegen bauen. Erst am vergangenen Donnerstag war bekannt geworden, dass auch die Bundesregierung Pläne für eine Wasserstoffstrategie mit Milliardeninvestitionen vorantreibt und dabei ebenfalls den Aufbau von Produktionskapazitäten im Ausland auslotet. [Mehr bei Handelsblatt]

Lemonade, ein von Softbank gestütztes Versicherungs-Startup, das vor allem bei jungen Menschen in den USA eine erfolgreiche Marke aufgebaut hat, hat die Unterlagen für den Börsengang eingereicht. Das in New York ansässige Insurtech-Startup war während seiner letzten Investitionsrunde Anfang 2019 mit über zwei Milliarden US-Dollar bewertet worden. [Mehr bei Techcrunch]

Vroom, eine Gebraucht- und Neuwagen-Plattform in den USA, hat seinen IPO ausgeweitet. So sollen beim Börsengang diese Woche mehr Aktien und diese für einen höheren Preis ausgegeben werden, als bisher angedacht. Insgesamt sollte dies dem Unternehmen fast 468 Millionen US-Dollar einspielen. [Mehr bei Bloomberg]

Die Tesla-Aktie hat am Montag einen Schlusskurs von 949,92 US-Dollar erreicht – ein Rekord, den der Elektroautobauer den Verkaufsdaten für den Monat Mai aus China zu verdanken hat. Dort waren im Mai 11.095 Model 3-Fahrzeuge verkauft worden. Insgesamt stieg der Fahrzeugabsatz von Tesla in China nach einem Einbruch im April damit um 205 Prozent. Gleichzeitig teilte Tesla-Chef Elon Musk seinen Mitarbeitern mit, dass es Probleme bei der Produktion des Model Y gebe, und er ab sofort wöchentlich am Fließband stehen werde, um Fehler in der Produktion zu beheben. [Mehr bei Reuters und Bloomberg]

IBM wird künftig keine Gesichtserkennungstechnologie mehr anbieten, entwickeln oder erforschen. Dies schrieb IBM-CEO Arvind Krishna in einem Brief an den US-Kongress. Seiner Meinung nach muss der Verkauf der Technologie an die Strafverfolgungsbehörden neu bewertet werden. [Mehr bei The Verge]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Die Corona-Krise hat gezeigt: Homeoffice funktioniert genauso gut, wie ins Büro gehen. Viele sind zuhause sogar produktiver. Doch nun wollen Chefs ihre Mitarbeiter wieder ins Büro holen. Warum eigentlich? Marco Weimer hat sich in einem Essay dazu Gedanken gemacht. [Mehr bei Gründerszene]

