Deutschlands Unternehmen haben Plastik- und Verpackungsmüll den Kampf angesagt: Von Rewe und Edeka, die neuerdings Gemüse in essbare Hüllen statt in Folie verpacken wollen, über den Softwarekonzern SAP, der gerade Plastik aus seinen Büros und Veranstaltungen verbannt, bis hin zum Sportartikelhersteller Adidas mit recyclebaren Sneakern.

Anzeige

Im Versandhandel ist diese Welle bisher kaum angekommen. Bei den großen Onlineshops wie Amazon, Otto und Zalando kommen größtenteils Einweg-Pakete aus Karton zum Einsatz. Rund 24 Pakete erhält jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr, wie aus einer Studie der Unternehmensberatung McKinsey hervorgeht. Die meisten davon dürften anschließend in den Hausmüll wandern.

Das deutsch-französische Startup Livingpackets will das nun mit einem intelligenten Mehrwegpaket ändern, welches nach eigener Aussage bis zu 1.000 Mal wiederverwendet werden kann.

Das Paket hat eine Internetverbindung

„Wir wollen den Versand effizienter und nachhaltiger machen“, sagt Fabian Kliem, einer der fünf Gründer und Technikchef bei Livingpackets, im Gespräch mit Business Insider. Als Zehn-Jahres-Ziel hat sich das Startup vorgenommen, 1,5 Milliarden Boxen in den Kreislauf zu bringen und 100 Milliarden Wegwerf-Kartons zu ersetzten.

Die Livingpackets-Gründer sind mit der Idee nicht allein: Eine ähnliche Lösung des finnischen Startups Repack kam im Herbst 2019 in einer einmonatigen Testphase bei Zalando zum Einsatz, die Auswertung steht laut einer Sprecherin des Modehändlers allerdings noch aus. Auch der deutsche Mittelstandsbetrieb Schoeller Allibert hat ein Mehrwegpaket aus Plastik entwickelt, das bei Retouren der Optikerkette Apollo zum Einsatz kommt.

Im neuen Jahrzehnt: Ihr habt abgestimmt: Der Klimawandel wird Startups am meisten beschäftigen Um Kapitalsuche und Steuern wird sich die Szene in den nächsten zehn Jahren weniger Gedanken machen als um das Klima. Das ist das Ergebnis unserer Leserumfrage.

Von der Konkurrenz will sich Livingpackets durch einige High-Tech-Funktionen abheben. Das schwarz-grüne Paket aus geschäumtem Polypropylen hat eine Internetverbindung, über welche man das Paket per App verfolgen kann. Eingebaute Sensoren und eine Kamera liefern zusätzlich Informationen zum Zustand des Paketinhalts, ein digitales Display zeigt die Adresse an.

Zusätzlicher Verpackungsmüll wie Klebeband und Füllmaterial soll durch ein am Paketboden verspanntes Netz und ein wiederverschließbares Schloss überflüssig werden. Kostenpunkt: Zwei bis drei Euro pro Nutzung plus Porto. Das Geschäftsmodell dahinter nennt das Startup Packaging-as-a-Service. Die Pakete werden nicht verkauft, sondern gegen eine Gebühr ausgeliehen.

Als potenzielle Kunden sieht Kliem vor allem Onlinehändler, die damit ihren Versand optimieren könnten. Ein Testlauf beim französischen Onlineshop C-Discount habe gezeigt, dass die Packprozesse damit bis zu 30 Prozent schneller werden, weil die Arbeitsschritte mit Klebeband und Füllmaterial wegfallen. Zudem können sich die Kunden mit dem Nachhaltigkeitsargument schmücken. Darüber hinaus sei man in Gesprächen mit der Post in Deutschland, Frankreich und der Schweiz über mögliche Partnerschaften.

Problem: Versandhandel ist keine Kreislaufwirtschaft

Den Markteintritt in Deutschland plant Livingpackets Mitte bis Ende 2020. In der Fläche haben sich Mehrwegpakete bisher nicht durchgesetzt, denn eine große Frage bleibt: Wie kommt das Paket wieder zurück zum Besitzer? Der Versandhandel ist traditionell keine Kreislaufwirtschaft. Im Gegenteil: Händler und Kunden versuchen in der Regel, Retouren möglichst zu vermeiden, weil sie aufwändig und teuer sind und der Transport zudem auf die CO2-Bilanz schlägt.

Damit das Modell von Mehrweg-Modell von Livingpackets funktioniert, wäre ein flächendeckendes Netzwerk an Rückgabestellen nötig. Laut Technikchef Kliem sollen die Empfänger die leeren Boxen entweder zum Paketshop bringen, dem Paketboten mitgeben oder sie selbst wieder verschicken.

Die nötigen Partnerschaften dafür zu schmieden, dürfte eine Mammutaufgabe sein. Wenn es diese Hürde nimmt, muss das Startup noch beweisen, dass es den Endkunden tatsächlich dazu bewegen kann, den Weg zum Paketshop auf sich zu nehmen.

Bild: Livingpackets