Marketing ist für viele Startups essenziell, um Kunden zu gewinnen und gegen Wettbewerber bestehen zu können. Es gibt Ausnahme-Unternehmen, die tatsächlich ganz ohne Marketingbudget erfolgreich geworden sind – das Spiele-Startup Kolibri zum Bespiel. Die meisten Startups fahren aber besser damit, sich eine gute Vermarktungsstrategie zu überlegen.

Doch womit starten – SEO, Google Ads oder doch Influencer-Marketing? Wir haben mit Expertinnen und Experten gesprochen und die wichtigsten Tipps aufgeschrieben.

Google Ads sind für viele Startups einer der wichtigsten Bausteine im Marketing-Mix. Aber für welche Geschäftsmodelle und Produkte ist Google überhaupt geeignet? Wie schaffen Einsteigerinnen und Einsteiger den Anfang? Und worauf muss man beim Schalten seiner Kampagnen achten? Eine Online-Marketing-Expertin klärt auf.

Um bei Google ganz oben in den Suchergebnissen zu erscheinen, braucht es manchmal gar keine Ads – sondern vor allem SEO. Heißt, die eigene Website muss so gebaut sein, dass Google sie lesen kann. Was Gründerinnen und Gründer dafür tun müssen, zeigt diese Checkliste:

Instagram brachte schon so manches Startup zum Multimillionenumsatz. Wer das Fotonetzwerk als Marketing-Werkzeug nutzt, kann hier sehr erfolgreich werden. Besonders wichtig dafür: der Aufbau einer eigenen Community. Drei Social-Media-Beraterinnen erklären, was dabei zu beachten ist.

Auch wenn viele Jungunternehmen hauptsächlich auf Onlineshops setzen – den Einzelhandel sollte niemand unterschätzen, ebensowenig das Teleshopping. Unternehmer Ralf Dümmel vertreibt über diese Kanäle extrem erfolgreich zahlreiche Startup-Produkte. Wie Gründerinnen und Gründer das auch schaffen, erläutert er hier:

Bild: Getty Images / Hinterhaus Productions