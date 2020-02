Ein Beitrag von Sanna Westman, Investment Managerin, und Beata Klein, Analystin. Beide arbeiten beim schwedischen Risikokapitalgeber Creandum, der als früher Investor von Spotify bekannt ist. Westmann und Klein haben sich auf den Bereich Digital Health fokussiert.

Über Menstruation und Fruchtbarkeit sprechen? Häufig ist das kein Tabu mehr – zumindest in einigen Teilen dieser Welt. Die Folge: Es wird mehr in die Gesundheit von Frauen investiert. Dennoch macht dieser Bereich nur einen kleinen Teil der gesamten Gesundheitsinvestitionen aus. Hinzu kommt, dass der Großteil der finanziellen Mittel in die reproduktive Gesundheit von Frauen fließt. Der Schwerpunkt liegt in den Bereichen Periode, Empfängnisverhütung und Fruchtbarkeit. Das überrascht wenig, schließlich ist häufig die Digital Natives die Zielgruppe, die sich besonders mit den genannten Themen beschäftigen.

Anzeige

Jedoch: Bald werden die Frauen, die es gewohnt sind, digitale Lösungen für ihre Gesundheit zu nutzen, in die Wechseljahre kommen. Plötzlich müssen sie selbst damit fertig werden, weil es kaum digitale Anwendungen gibt. Die Wechseljahre haben im öffentlichen Leben immer noch einen sehr begrenzten Platz, doch es ist an der Zeit, diesen zu erkämpfen.

Wie groß ist der Markt?

Man bekommt ein Gefühl für die Marktgröße, wenn man bedenkt, dass 50 Prozent der Bevölkerung die Menopause durchlaufen müssen – wenn auch mit unterschiedlich starken Symptomen. Hinzu kommt, dass Frauen immer länger leben. Bis 2025 wird es weltweit über eine Milliarde Frauen geben, die in die Wechseljahre kommen, das sind zwölf Prozent der gesamten Weltbevölkerung.

Die Symptome der Wechseljahre können unterschiedlich sein, aber die drei häufigsten von insgesamt 34 Symptomen sind: Hitzewallungen, Scheidentrockenheit und Schlaflosigkeit, wobei bei bis zu 85 Prozent der Frauen Hitzewallungen auftreten.

Warum ist die Zeit reif, sich tiefer mit diesem Markt zu beschäftigen?

Die gesundheitsbewusste und digital versierte Generation X steht vor den Wechseljahren.

Die Generation X ist deutlich gesundheitsbewusster als die Generationen davor. Sie ist digital versiert und gewohnt, Probleme mit dem Smartphone zu lösen. Frauen besitzen den großen Teil der Kaufkraft, da sie die meisten Kaufentscheidungen eines Haushalts treffen. Sie werden auf Veränderungen innerhalb der Gesundheitsversorgung in den Wechseljahren drängen, mit der Bereitschaft, Geld auszugeben und der Offenheit, neue Lösungen auszutesten. Mehr weibliche Führungskräfte in der Arbeitswelt – und Arbeitgeber müssen lernen, damit umzugehen.

Die Zahl der weiblichen Führungskräfte und Managerinnen nimmt zu. Die Fortune 500 haben mehr weibliche CEOs als je zuvor. Und mit mehr Frauen am Arbeitsplatz nimmt das Bewusstsein für die Wechseljahre zu. Die Art und Weise, wie Frauen ihre Menopause bewältigen können, wirkt sich sowohl auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter als auch auf die Leistung des Unternehmens aus. Einige Unternehmen bieten ihren Angestellten während des Übergangs spezifische Gesundheitsförderung an. Andere haben damit begonnen, die Wechseljahre als Grund für Abwesenheit zu nennen, um das Thema transparenter zu machen. Wir erwarten, dass das Bewusstsein für die Wechseljahre im Laufe der Zeit weiter zunehmen wird, was wiederum eine wachsende Nachfrage nach neuen Lösungen erzeugen wird. Der Mangel an Fachleuten für die Menopause und an relevanten Behandlungen bleibt bestehen.

Nach Angaben des New England Journal of Medicine erhalten Ärzte keine ausreichende Ausbildung, um Frauen in den Wechseljahren zu unterstützen. Zudem sind auf die Wechseljahre spezialisierte Kliniken Mangelware. Wenn Sie irgendwann einen Arzt aufsuchen, stehen Ihnen nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung, und die häufigste, die Hormonersatztherapie, gilt nicht für alle als sicher. In Bereichen, in denen zwar eine Nachfrage, aber kein Angebot besteht, entstehen neue Lösungen. Bisher wurde die Nachfrage unterdrückt, weil die meisten Frauen nicht offen über ihre Menopause sprachen, aber aus den oben genannten Gründen ist es sehr unwahrscheinlich, dass das so bleibt. Digitale Lösungen für das Gesundheitswesen zeigen starke Ergebnisse.

Digitale Gesundheitslösungen stehen in vielen Bereichen vor dem Durchbruch – auch die Ärzte befürworten diese Anwendungen. Diabetes war einer der ersten Bereiche, der an Zugkraft gewann, da die richtigen, digital unterstützten Verhaltensinterventionen Diabetes Typ 2 deutlich reduzieren und sogar heilen können (siehe Virta Health). Obwohl die Wechseljahre nicht mit Diabetes verglichen werden können, gibt es immer noch Studien, die zeigen, wie die Wahl des Lebensstils die Symptome in der Menopause verzögern oder verringern kann. Neue Gesetze ermöglichen es, dass digitale Pflege und Therapien Teil des regulären Gesundheitssystems werden

Im November 2019 verabschiedete Deutschland das Gesetz zur digitalen Versorgung, das es Ärzten ermöglicht, Patienten digitale Gesundheitsanwendungen zu verschreiben und vom Staat erstattet zu bekommen. In den USA können Ärzte, sobald eine digitale Therapie die FDA-Zulassung erhalten hat, einen Antrag auf Erstattung durch die Krankenkassen stellen. Eine der Behandlungen, die jetzt von den US-Versicherungen übernommen werden, ist Sleepio, eine App zur Bekämpfung von Schlaflosigkeit. Dies beweist, dass digitale Therapien ihren Weg von der privaten Ausgabeentscheidung zur Kostenübernahme durch die Krankenkasse und den Staat finden.

Großer Markt, gutes Timing

Wir haben uns einen Überblick über die derzeitigen Angebote verschafft. Während jedes Startup seinen eigenen, einzigartigen Blickwinkel hat, gibt es bestimmte Elemente, die eine leichte Kategorisierung in drei Gruppen ermöglicht:

Der Tracker

Aus dem Fruchtbarkeitsraum gut bekannt sind die auf Mustererkennung basierenden Apps, die ihren Nutzern dabei helfen, die Abläufe der Wechseljahre zu verstehen. Beispiele sind Lisa Health, My Systers und Mira. Der Versorger

Wir kennen einige Startups, die mit Produkten die Wechseljahrbeschwerden lindern wollen. Kindra ist eines davon. Das Startup verkauft Produkte wie natürliche Schlafzubereitungen und Vaginal-Trockenheitslotion. Madorra ist ein weiteres Unternehmen, das ein medizinisches Gerät zur Behandlung von Scheidentrockenheit entwickelt hat. Gennev und Rory bieten Anrufe bei Ärzten oder Krankenschwestern an, die dann eine Reihe von Produkten mit eigenem Label zur Behandlung empfehlen können. Der Unterstützer

Einige Startups gehen auf die emotionale Achterbahnfahrt ein, die Frauen in den Wechseljahren durchmachen. Die Idee ist, dass die richtige Unterstützung das allgemeine Wohlbefinden der Frauen steigern kann. Peppy Health, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet, bietet Nutzerinnen einen Chat mit einem Experten an. Olivia ist ein weiteres Beispiel für ein Unternehmen, das Frauen während dieses Übergangs unterstützen möchte, indem es als ein Werkzeug zur Selbsthilfe fungiert.

In den kommenden Jahren erwarten wir einige grundlegende Veränderungen darin, wie über die Wechseljahre gesprochen wird und wie sie behandelt werden. Dabei werden sich sicherlich mehr Unternehmen und mehr Kategorisierungen als die oben genannten herauskristallisieren. Was uns bei Creandum so begeistert, ist die Tatsache, dass das Ökosystem, die Produkte und das, was die Kundin letztendlich auswählt, noch nicht definiert sind und größtenteils noch entdeckt werden müssen.

Anzeige

Was uns die Telemedizinunternehmen jedoch gelehrt haben, ist, dass die Startups gewinnen werden, die sich auf die Patientinnen fokussieren. Etwas zu bauen, das dem Arzt oder der Krankenschwester die Arbeit erleichtert, wird vom Verbraucher vernachlässigt werden.

Der Markt eignet sich also auch für Gründerinnen und Gründer, denen vielleicht der medizinische Hintergrund fehlt (die aber einen unerbittlichen Patientenfokus haben) und ermöglicht es ihnen, das Problem mit einer völlig neuen Perspektive anzugehen.

Der Artikel erschien zuerst auf Medium.

Bild: Getty Images / Betsie Van Der Meer