Dieser Artikel erschien zuerst am 29. Juli 2020.

Gibt es in Deutschland die Kaderschmiede für Gründerinnen und Gründer? Nein, es gibt sie nicht. In der Gründerszene-Redaktion haben wir uns die Lebensläufe der Startup-Unternehmer angeguckt, die eine Firma mit Milliardenbewertung gegründet haben. Das Ergebnis: Viele der Gründer haben an staatlichen Universitäten studiert, beispielsweise in Mannheim oder der TU München. Oft kommen die Abschlüsse aber auch von privaten Hochschulen, wie bei den Zalando-Gründern, die an der WHU studierten.

Anzeige

Doch was bringt ein Studium an einer privaten Hochschule tatsächlich? Wieso lohnt es sich, Zehntausende Euro für die Ausbildung auszugeben? Wir haben dazu Paul Schwarzenholz befragt, der 2007 seinen Master an der Handelshochschule Leipzig abschloss. Der 38-Jährige verkaufte sein erstes Startup Flaconi 2015 an ProSiebenSat.1. Seinen Gewinn hat er nach eigener Aussage bislang in mehr als 25 Startups investiert. Heute arbeitet er an seinem zweiten Unternehmen Zenloop.

Paul, du hast im Master an der privaten Handelshochschule Leipzig studiert (HHL). Die Studiengebühren liegen bei 27.000 Euro. Hat es sich gelohnt, so viel Geld auszugeben?

Ja, das hat sich gelohnt. Ich wollte schon immer ein eigenes Unternehmen gründen. Gerade dann ist es sinnvoll, an einer dieser Wirtschaftshochschulen zu studieren und das Geld in die eigene Bildung zu investieren. Ich habe mein Studium damals über einen Studienkredit finanziert.

Anzeige

Welche konkreten Vorteile bringt denn ein Studium an einer dieser Wirtschaftshochschulen?

Man bekommt an den Business Schools wie der HHL oder WHU einen Zugang zu einem großen Netzwerk. Das hilft beispielsweise, wenn man für sein Startup Geld einsammeln möchte. Der erste Investor meines Unternehmens Flaconi war Dirk Graber, der Gründer von Mister Spex. Er hat wie ich und mein Mitgründer Björn Kolbmüller ebenfalls an der HHL studiert.

Viele Business Schools werben mit ihrem großen Alumni-Netzwerk. Kann man in diesem Netzwerk tatsächlich jeden und jede kontaktieren und um Hilfe bitten?

Ja, meiner Erfahrung nach kann man alle anschreiben und bekommt dann auch eine Antwort. Es gibt ein Grundvertrauen unter allen Alumni an der HHL, weil jeder weiß, dass die anderen genau so ticken wie man selbst.

Woher wissen das alle?

Das Studium war vom Workload her sehr intensiv. Ich erinnere mich an Nächte, die wir durchgearbeitet haben. Das war anstrengend, aber auch gut, um die Grenzen zu verschieben. Außerdem haben wir anders als an staatlichen Universitäten sehr praxisnah studiert und mussten beispielsweise Fallstudien lösen.

Du hast zwei Startups gegründet und viele feste Mitarbeiter sowie Praktikanten eingestellt. Bevorzugst du Bewerber, die von Top-Universitäten kommen?

Nein, es ist erst einmal total egal, von welcher Universität ein Bewerber oder eine Bewerberin kommt. An den besten Universitäten gibt es zwar einen Vorfilter, beispielsweise ein guter NC, im Endeffekt muss man sich aber jede Bewerberin und jeden Bewerber individuell anschauen. Ein gutes Teammitglied machen viele Faktoren aus, die deutlich wichtiger sind als ein hervorragender Uniabschluss.

Anzeige

Du investierst dein eigenes Geld in Startups. Ist es von Vorteil, wenn die Gründer und Gründerinnen dieser Startups an einer der bekannten Business Schools wie der WHU oder HHL studiert haben?

Generell nicht. Aber hier spielt wieder das Netzwerk, von dem ich vorhin sprach, eine Rolle. Denn wir gucken uns vor allem die Gründerinnen und Gründer an, die uns vorgestellt oder empfohlen werden. .

Unsere Recherche hat ergeben, dass die Gründer der wertvollsten Tech-Unternehmen in Deutschland an unterschiedlichsten Hochschulen studiert haben. Einige davon an der HHL und WHU, viele haben aber eine staatliche Universität besucht.

Möglicherweise ist meine Wahrnehmung etwas verzerrt, weil im Berliner Startup-Umfeld sehr viele an diesen Wirtschaftshochschulen studiert und im Anschluss erfolgreich gegründet haben. Ich möchte staatliche Universitäten in keiner Weise schlecht reden, ich habe selbst im Bachelor an der Universität Greifswald studiert und war mit dem Studium dort auch zufrieden. Für meinen Werdegang als Gründer hat mir das HHL-Studium aber sehr geholfen.

Ihr habt erfolgreich ein Startup gegründet und – anders als unser Interviewpartner – an einer staatlichen Universität studiert oder gar nicht studiert? Schreibt unserer Autorin an hannah@gruenderszene.de, wieso das eine gute oder schlechte Entscheidung war.

Bild: Zenloop