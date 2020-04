Das Matratzen-Startup Casper muss sparen: Zehn Millionen Dollar weniger will das Unternehmen pro Jahr ausgeben, teilte es am Mittwochmorgen mit. Deshalb stelle es sein Europageschäft komplett ein und entlasse 21 Prozent seiner weltweiten Belegschaft, heißt es in der Mitteilung.

Insgesamt 78 Personen seien von den Kündigungen betroffen. Das umfasse alle Angestellten in Europa und einen Teil des US-Teams. Man helfe den entlassenen Personen mit Coachings bei der Suche nach neuen Jobs, so Casper. Bis Ende 2020 werde das Geschäft in Europa abgewickelt sein.

Als Grund für den Sparkurs gibt Casper an, dass die Ladenlokale des Unternehmens seit dem 30. März aufgrund der Corona-Krise geschlossen sind. Um, wie geplant, Mitte 2021 die Profitabilität zu erreichen, sei die Einsparung von zehn Millionen Dollar notwendig. „Diese Aktionen ermöglichen es uns, uns auf die Stärke unseren Nordamerika-Geschäfts zu fokussieren”, so CEO Philip Krim.

Die Massenentlassung kommt nur drei Monate nach dem wenig erfolgreichen Börsengang des Matratzen-Startups. Seit dem IPO sank der Wert einer Casper-Sleep-Aktie von 14,50 Dollar auf 5,91 Dollar (Stand: Mittwoch, 12:50 Uhr).

Auch im Management soll es Änderungen geben: Casper-Finanzchef Greg Macfarlane verlässt das Unternehmen zum 15. Mai, übergangsweise übernimmt Stuart Brown die Stelle. Als neue Marketingchefin stellt Casper ab Mitte Mai Lisa Pilette ein (vorher bei den Modelabels Lacoste und Ralph Lauren), neue Chief Commercial Officer wird Emilie Arel (vorher beim Windel-Unternehmen Quidsi).

Mitarbeit: Sarah Heuberger

Bild: Casper