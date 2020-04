Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Tech-Prophetin und Investorin Mary Meeker hat in einem 29-seitigen Bericht analysiert, wie das Coronavirus die Wirtschaftstätigkeit, das Verbraucherverhalten und die Technologie beeinflusst. Der Bericht zeigt auf, dass die Unternehmen, die die derzeitige Krise am besten meistern, Produkte verkaufen, die immer benötigt werden oder Produkte und Dienstleistungen anbieten, die andere Unternehmen effizienter machen. Außerdem läuft es besser bei Firmen und Geschäfte, die Cloud-Technologien einsetzen, leicht online gefunden werden können und die eine gute Präsenz in sozialen Medien haben.

Diese Dynamik wirkt sich laut Meeker auf Restaurants, Geschäfte, Online-Bildung, Gesundheitsdienstleister und Softwareunternehmen aus. „Viele dieser Offline-zu-Online-Trends gibt es schon seit einiger Zeit“, heißt es in ihrem Bericht. „Covid-19 hat sie nur beschleunigt.“ [Mehr bei CNBC und Axios]

Auf Gründerszene geht es heute darum, wie man dem Homeoffice während der Pandemie auch mal entfliehen kann. Völlig legal, versteht sich. So können Coworking-Spaces und Hotels eine Alternative sein. Freie Plätze und Zimmer gibt es. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Apple könnte nach Schätzungen von Goldman Sachs im zweiten Quartal ein Drittel weniger iPhones verkaufen als noch im Vorjahr. Die Analysten prophezeihen aufgrund der Absatzschwäche durch die Pandemie auch einen Kursrückgang der Aktie. [Mehr bei Bloomberg]

Google soll laut eines Medienberichts seine eigene Smart-Debitkarte testen, mit der Kunden online und in Geschäften einkaufen könnten. Die Karte wäre ein Konkurrenzprodukt zur Apple-Karte. [Mehr bei Techcrunch]

Die Nasdaq hat einen ungewöhnlichen Vorschlag präsentiert. Die US-Technologiebörse schlug der Aufsichtsbehörde SEC vor, nach den Kursverlusten durch die Corona-Krise bis Juni auf die eigentlich vorgesehenen Kursuntergrenzen zu verzichten. [Mehr bei Handelsblatt]

Airbnb hat laut eines Medienberichts seine Verträge mit Zulieferern vorzeitig beendet und Sommerpraktika verschoben. Zulieferer bei Airbnb fungieren beispielsweise als Immobilieninspektoren oder Hausberater. Der Unterkunftsvermittler leidet derzeit besonders unter den Folgen der Pandemie und musste bereits zweimal in Folge Kapital aufbringen. [Mehr bei Techcrunch]

Die Nasa und SpaceX planen zum ersten Mal seit 2011, wieder Nasa-Astronauten von den USA aus ins All zu senden. Elon Musks Raumfahrtunternehmen hat dafür den 27. Mai ins Auge gefasst. [Mehr bei CNBC]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Die meisten Mobility-Anbieter können in der Corona-Krise keinen normalen Betrieb aufrechterhalten. Einige stellen sich jetzt um: Sie fliegen Mediziner, fahren Menschen über geschlossene Grenzen oder helfen beim Einkauf. [Mehr bei Gründerszene]

