Ladesäulen für die eigene Garage oder den Parkplatz bei der Arbeit sind teuer. Besonders schwierig wird es, wenn viele Parteien ihr elektrisches Fahrzeug gleichzeitig laden müssen. Denn dann kann es passieren, dass das Stromnetz überlastet ist und ausfällt. Das Startup Chargex will eine günstige Lösung gefunden haben, die den Strom bedarfsorientiert an die Fahrzeuge verteilt. Die Idee: Eine modular erweiterbare Ladesäule, die ähnlich wie eine Mehrfachsteckdose funktioniert und die Verteilung der Ladung automatisch vornimmt.

Anzeige

Hierfür muss nach Angaben des Startups nur ein Anschluss zur Hausversorgung gelegt werden, die restlichen Ladepunkte werden dahinter geschaltet. Bis zu acht modulare Anschlüsse sind möglich. Das Sicherheitssystem soll dafür sorgen, dass es nicht zu einer Überlastung kommt. Außerdem bietet Chargex einen digitalen Assistenten an, der den Bedarf jedes Fahrers ermittelt und dementsprechend die Ladezeit verteilt.

Angenommen, in einer Tiefgarage im Büro laden drei Kollegen ihr E-Auto. Sie haben jeweils andere Distanzen zu überbrücken und arbeiten unterschiedlich lange. Das System ermittelt den Ladebedarf und verteilt den Strom so, dass alle an ihr Ziel kommen. Das verspricht zumindest Chargex.

Bisher macht Chargex sechsstellige Umsätze

Für das System hat Chargex ein Patent angemeldet – das allerdings bisher nicht bestätigt wurde. Dem Unternehmen zufolge ist das Produkt seit Mitte 2019 im Einsatz. Kostenpunkt: rund 8.000 Euro für acht Ladestellen. Auf Nachfrage von Gründerszene sagt Gründer Tobias Wagner, dass Chargex bereits 300 Module verkauft habe und damit knapp 350.0000 Euro Umsatz einfahren konnte.

Hinter dem Startup stehen Wagner und seine Mitgründer Michael Masnitza und Johannes Engeln, die 2017 mit dem Ladesäulenkonzept begonnen haben. Ihre erste Station haben sie 2018 in der Gläsernen Manufaktur in Dresden absolviert, dem Inkubator des Volkswagen-Konzerns. Etwa zeitgleich schloss das Startup eine Business-Angel-Runde ab, bei der ein mittlerer sechstelliger Betrag investiert wurde. Bei der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ hoffen sie auf ein weiteres Investment in Höhe von einer Million Euro. Dafür sind Wagner und Masnitza bereit, 16,7 Prozent ihrer Anteile abzugeben.



Bild: VNOW / Bernd-Michael Maurer