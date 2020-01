Woher bekommt der Dekoladen um die Ecke eigentlich seine Duftkerzen und bedruckten Geschirrhandtücher? Oft kaufen solche stationären Einzelhändler ihre Produkte auch offline ein – beispielsweise auf Messen. Kai Winselmann und Maximilian Fischer war das zu anstrengend. Bevor sie ihr Startup gründeten, seien beide in der Beratung und berufsbedingt häufig auf Fachmessen unterwegs gewesen, erzählen sie. „Wir mussten uns stundenlang die Beine in den Bauch stehen und anstrengenden Smalltalk betreiben – nur um dann meist festzustellen, dass die Produkte für uns gar nicht passen“, sagt Winselmann im Gespräch mit Gründerszene.

Mit ihrem Startup Mercavus gründeten sie deshalb einen Onlineshop für den – schon vielfach totgesagten – Offline-Einzelhandel. Die Plattform listet aktuell rund 400 Marken mit Produkten wie Kerzen, Schreibwaren oder Kinderspielsachen. Die Händler kaufen die Produkte darüber zum Großhandelspreis direkt von den Herstellern, Mercavus vermittelt die Transaktion lediglich. Privatpersonen dürfen auf der Seite nicht einkaufen, das Team prüfe deshalb jede Neuanmeldung, so die Gründer.

Ende 2018 starteten sie ihren B2B-Shop. „Natürlich waren am Anfang viele skeptisch, gerade wenn noch kaum Anbieter auf der Seite sind“, so Fischer. Ausländische Hersteller seien da leichter zu überzeugen gewesen: „Die hatten ja nichts zu verlieren, sie hatten ohnehin keine Kunden in Deutschland“, ergänzt Mitgründer Winselmann. Inzwischen stamme rund ein Drittel der Marken auf der Seite aus Deutschland, der Rest vor allem aus dem europäischen Ausland.

Ein bunter Einheitsbrei?

Die Hersteller können ihre Artikel den Gründer zufolge kostenlos auf der Seite anbieten und sich so die Kosten für einen eigenen Webshop sparen. Dafür behält das Startup einen Anteil am Umsatz ein. Bei der ersten Bestellung eines Kunden liegt dieser bei 25 Prozent, bei weiteren Einkäufen desselben Kunden dann noch bei 15 Prozent. Allerdings verdiene das Startup nur an Neu- und nicht an Bestandskunden des Herstellers, die dieser schon vor der Mercavus-Listung hatte, sagt Fischer: „Das wäre sonst unfair.“ Konkrete Kundenzahlen der Plattform möchten die Gründer nicht nennen – nur so viel: Eine vierstelligen Zahl an Einzelhändlern habe seit dem Start bei ihnen eingekauft.

Gerade hat das Startup eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 3,5 Millionen Euro abgeschlossen. Beteiligt haben sich unter anderem der Münchner Risikokapitalgeber HV Holtzbrinck Ventures, außerdem La Famiglia und Atlantic Labs. Mithilfe des eingesammelten Kapitals soll die Plattform weiter wachsen und in Zukunft einmal mehrere tausend Anbieter listen, wünschen sich die Mercavus-Gründer.

Nur: Hat dann jeder Dekoladen irgendwann denselben Krimskrams im Angebot? Nein, finden die beiden. Im Gegenteil: „In Europa gibt es zum Beispiel mehr als 200 Anbieter von Geschirrhandtüchern,“ so Winselmann. „Auf den Messen triffst du aber höchstens zwei Dutzend davon.“ Den Geschirrtuch-Geheimtipp des besonderen Herstellers soll es dann bei ihnen geben – online.

Bild: Mercavus