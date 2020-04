Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Salman Ullah, Mitgründer und Geschäftsführer von Merus Capital aus Palo Alto, hat in einem Interview mit einem US-Medium eine interessante These aufgestellt: Der Frühphasen-Investor, der in Deutschland in Startups wie Aisight, Relimetrics und Silexica investiert hat, glaubt, dass die Corona-Krise europäische und vor allem deutsche Startups nochmal attraktiver für Silicon Valley-VCs macht.

Länder mit nationaler Gesundheitsversorgung gepaart mit einer Steuer- und Geldpolitik, die die Interessen der Bürger mit denen der Unternehmen in Einklang bringe – sind laut Ullah besser positioniert, um die Pandemie zu bewältigen. Deutschland sei dafür ein gutes Beispiel. Dort seien nicht nur die Kosten für die Gründung niedriger – Ullah nennt dabei Mieten und Gesundheitsversorgung – auch das Niveau der Ausbildung und des Fachwissens in der Informatik sei nicht besser oder schlechter als in den USA. Außerdem mache die Reaktion der Bundesregierung auf das Virus Orte wie Berlin oder München noch attraktiver. [Mehr bei Techcrunch]

Auf Gründerszene: Wegen vieler geplatzter Deals steht die TV-Show „Die Höhle der Löwen“ oft in der Kritik. Eine neue Analyse zeigt: Tatsächlich kamen 24 Prozent der vereinbarten Investments nicht zustande. Doch das ist wahrscheinlich weniger, als Kritiker vermuteten. [Mehr bei Gründerszene]

Vestiaire Collective, eine Plattform für Mode aus zweiter Hand, hat Gelder in Höhe von 59 Millionen Euro von bestehenden Aktionären sowie neuen Investoren eingesammelt. Das Pariser Startup wird seit über einem Jahr von dem deutschen Gründer Maximilian Bittner geleitet, der zuvor den Online-Modehändler Lazada für Rocket Internet aufgebaut hat. Vestiaire Collective hat bereits mehr als neun Millionen Nutzer. [Mehr bei Tech.eu]

Der chinesische Fahrdienstvermittler Didi Chuxing hat mit Hilfe von Softbank und Legend Capital 150 Millionen US-Dollar für seine Bike-Sharing-Einheit Qingju aufgebracht. Dies soll das erste Mal gewesen sein, dass das Unternehmen Geld von externen Investoren eingesammelt hat. [Mehr bei The Information]

Shopify wird durch die Corona-Krise zu einem der wichtigsten Börsen-Unternehmen Kanadas. Die E-Commerce-Firma ist wie Amazon oder Microsoft einer der großen Gewinner der Pandemie. Die Kanadier bieten E-Commerce-Lösungen für vornehmlich kleinere Händler an. [Mehr bei Bloomberg]

IBM hat gemischte Quartalszahlen vorgelegt. So ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent auf 17,57 Milliarden US-Dollar zurück. Dies habe jedoch den Erwartungen des Unternehmens entsprochen, hieß es. Die IT-Firma hat seit Anfang diesen Monats eine neue Führung: Arvind Krishna ersetzte Ginni Rometty als CEO. [Mehr bei CNBC]

Amazon hat weiterhin Ärger mit seinen Angestellten. Laut eines Medienberichts planen mehr als 300 Lagerarbeiter aus rund 50 Einrichtungen, gegen die Behandlung der Angestellten während der Covid-19-Pandemie zu demonstrieren. Amazon hatte zuvor Rädelsführer einer Demonstration entlassen. [Mehr bei CNBC]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Das Berliner Startup Ada Health hat ehrgeizige Ziele: Es will medizinische Versorgung in jeden Winkel der Erde bringen: Für diese Idee bekommen die Berliner nun Unterstützung von Samsung. Wir haben mit Gründer und CEO Daniel Nathrath gesprochen. [Mehr bei Gründerszene]

