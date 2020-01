Das Konferenzraum-Meeting soll bald alte Schule sein. Microsoft Teams und Slack wollen es digitalisieren.

Auch während des Wochenendes ging vielerorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Microsoft startet eine große neue Werbekampagne für Teams, die Work-Communication-App, die in Konkurrenz zu Slack steht. Die global ausgelegte Kampagne von Microsoft zielt darauf ab, „The Power of Teams“ zu verkaufen und den Gegensatz zu herkömmlichen Konferenzraumbesprechungen herauszustellen.

Die Werbekampagne startete am Sonntag in den USA und soll ab Februar auch in Großbritannien, Frankreich und Deutschland laufen. Bereits im Juli berichteten wir, dass Microsoft Teams Slack bei den Nutzerzahlen zurückgelassen hat. Einen weiteren großen Sprung machte Microsoft Teams dann im November, als die Kommunikations-App bereits 20 Millionen aktive Nutzer meldete. [Mehr bei Handelsblatt]

Auf Gründerszene geht es in unserer Drehmoment-Kolumne um Auto-Startups. Don Dahlmann findet, dass wir als Land mit der größten Autoindustrie in Sachen Auto-Startups schlecht aufgestellt sind. Er fordert einen Sonderfonds für E-Auto-Startups. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht und der vergangenen Tage:

Amazon soll laut Wall-Street-Analysten bald wieder dem sogenannten Billionen-Dollar-Club angehören. Erst am Freitag haben wir berichtet, dass auch die Google-Mutter Alphabet wie auch Apple und Microsoft diesem nun angehört. Amazon hatte die Marke ebenfalls bereits überschritten, ist inzwischen aber wieder auf einen Wert von 930 Milliarden US-Dollar gefallen. Analysten schätzen, dass Amazon aber noch in diesem Jahr wieder aufholen wird. Nachrichten übers Wochenende, dass Amazon Käufer künftig per Hand zahlen lassen will, zeigten bereits den Drang des Konzerns nach Marktführerschaft. [Mehr bei CNBC und Bloomberg]

Volkswagen plant laut Medienberichten den Einstieg bei dem chinesischem Batterie-Produzenten Guoxuan High-tech. Für den Konzern wäre es die erste Direktbeteiligung an einem Batteriehersteller in China. [Mehr bei Handelsblatt]

Digital Ocean strukturiert um: Nach der Ernennung eines neuen CEO und CFO im vergangenen Sommer hat der US-Cloud-Infrastruktur-Anbieter, der auch in Deutschland mit einem Datenzentrum vertreten ist, eine Entlassungsrunde angekündigt: 30 bis 50 Angestellte könnten betroffen sein. [Mehr bei Techcrunch]

Lyft verliert seine Finanzierungsquelle für die Abteilung, die an selbstfahrenden Autos forscht. Zwei Jahre lang hatte der Fahrdienstvermittler mit dem Autoteilelieferanten Magna International zusammengearbeitet und hatte desse finanzielle Unterstützung sicher. Doch Ende der vergangenen Woche machte Magna einen Rückzieher. [Mehr bei The Information]

Tesla-Fahrzeuge sollen mit technischen Problemen kämpfen. Eine US-Behörde prüft, warum einige der Elektroautos plötzlich beschleunigten und auf diese Weise zahlreiche Unfälle verursacht haben. Übers Wochenende wurde zudem bekannt, dass Tesla dem Grundstückskauf für seine Gigafactory in Brandenburg zugestimmt hat. [Mehr bei Wall Street Journal und Handelsblatt]

SpaceX hat ein Abbruchmanöver getestet, das zum Einsatz käme, wenn eine Rakete mit Besatzung jemals ein Problem während des Fluges entwickeln würde. Die gestellte Aktion war erfolgreich – Fallschirme brachten das Raumschiff, das keine echten Menschen, sondern „Dummies“ trug, etwa 30 Kilometer vor Florida in Sicherheit. [Mehr bei BBC]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Die Outfittery-Gründerin Anna Alex und der Helpling-Gründer Benedikt Franke kennen sich noch aus Rocket-Zeiten. Nun starten sie mit Planetly ihr erstes gemeinsames Startup. Planetly hilft Firmen dabei, ihren CO2-Ausstoß zu regulieren. [Mehr bei Gründerszene]

