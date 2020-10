Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Microsoft hat sich verpflichtet, nach Frauen und Mitgliedern von Minderheiten zu suchen, die eines Tages den Platz von CEO Satya Nadella einnehmen könnten. „Der Vorstand ist bestrebt, aktiv nach hochqualifizierten Frauen und Einzelpersonen aus Minderheitengruppen zu suchen, um sie in den Pool potenzieller CEO-Kandidaten aufzunehmen“, schrieb das Unternehmen in seiner jährlichen Proxy-Erklärung.

Die Erklärung signalisiert nichts über Nadellas Pläne oder Status – Nachfolgeplanung ist Standard für viele Unternehmen. Der Hinweis auf einen bewussten Ausbau der Vielfalt auf CEO-Ebene ist jedoch neu und für Technologieunternehmen zudem ungewöhnlich. Denn Microsoft tut sich bisher – wie viele andere Technologieunternehmen auch – schwer mit Diversität, obwohl Nadella selbst in Indien geboren wurde. [Mehr bei CNBC]

Auf Gründerszene: Die Toniebox ist ein extrem gefragtes Audio-Abspielgerät für Kinder und ein echter Hype. Die dahinterstehende Firma Boxine wuchs in fünf Jahren rasant und ist profitabel. Im Gründerszene-Interview verraten die Köpfe hinter dem Startup ihre Finanztipps. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Google wird vorgeworfen, seine Marktmacht zu missbrauchen. Das US-Justizministerium hat eine Kartellklage gegen das Techunternehmen eingereicht. Google wird beschuldigt, Mitbewerber bei Suchanfragen und im Werbebereich zu benachteiligen. Vonseiten der Politik sind sich Republikaner und Demokraten in ihrer Kritik an Google einig. [Mehr bei Wall Street Journal und Handelsblatt]

Netflix hat gemischte Quartalszahlen vorgelegt. Der anfängliche Boom in der Pandemie scheint zu Ende zu sein: So konnte der Streaming-Dienst in den drei Monaten bis September 2,2 Millionen zahlende Abonnenten gewinnen – deutlich weniger als die Prognose von 2,5 Millionen. Die Erlöse legten aber trotzdem kräftig zu. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 23 Prozent auf 6,44 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn nahm um fast 19 Prozent auf 790 Millionen Dollar zu. [Mehr bei The Verge, CNBC und CNBC]

Snap meldete dagegen gute Nutzerzahlen – mit 249 Millionen aktiven Nutzern pro Tag, ein Plus von fast vier Prozent gegenüber den Zahlen, die das Unternehmen im Juli bekannt gab. Im Vergleich zu den Vorjahreszahlen ist dies ein Anstieg um fast 19 Prozent. Der Umsatz des Betreibers der Snapchat-App erhöhte sich auf 679 Millionen US-Dollar, der Nettoverlust des Unternehmens sank auf 200 Millionen – eine nach wie vor stattliche Zahl, aber um zwölf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. [Mehr bei CNBC]

Quibi könnte laut eines Medienberichts wieder eingestellt werden, nachdem dem mobilen Video-Streaming-Dienst die Optionen auszugehen scheinen. Ein Verkauf des Programmkatalogs an Unternehmen wie NBCUniversal oder Facebook ist wohl gescheitert. Intern sollen wichtige Strategiesitzungen abgesagt worden sein. [Mehr bei The Information]

Didi Chuxing soll laut eines Agenturberichts 2021 an die Börse gehen. Der chinesische Fahrdienstvermittler plant den IPO wohl eher in Hongkong als in New York, nachdem die Spannungen zwischen den USA und China zunehmen. [Mehr bei Reuters]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Die Tomorrow Bank hat sich Geld von der Crowd geholt: Drei Millionen Euro kamen in fünf Stunden zusammen. Dabei ist das Geschäft der Neobank hoch defizitär. [Mehr bei Gründerszene]

