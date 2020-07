Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Microsoft hat eine Qualifizierungsinitiative für 25 Millionen Arbeitssuchende weltweit gestartet. Dabei sollen Kompetenzen für besonders nachgefragte Jobs vermittelt werden. Das Programm des Software-Unternehmens richtet sich auch an Menschen in Deutschland, die ihre Arbeitsstelle inmitten der Corona-Krise verloren haben. Die digitalen Kompetenzen werden über die Microsoft-Plattformen Linkedin, Github und Microsoft Learn vermittelt. Während des Programms werden offizielle Zertifikate vergünstigt abgegeben. Tools zur Unterstützung bei der Arbeitssuche werden kostenlos zur Verfügung gestellt. In Deutschland will der Konzern außerdem seine Initiative „IT-Fitness“ weiter ausbauen.

Zusätzlich dazu entwickelt Microsoft eine neue Lern-App in Microsoft Teams, um Arbeitgebern dabei zu helfen, neue und bestehende Mitarbeiter zu qualifizieren. Außerdem will das US-Unternehmen Regierungen auf der ganzen Welt Daten und Analysen zur Verfügung stellen, damit diese lokale wirtschaftliche Bedürfnisse besser einschätzen können. [Mehr bei Microsoft, Welt, Handelsblatt und Wall Street Journal]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Facebook erhält nun auch Gegenwind aus Deutschland. Laut eines Medienberichts beteiligen sich auch VW und SAP an dem US-Werbeboykott gegen die soziale Plattform. Volkswagen setzte seine Facebook-Aktivitäten zunächst für den Monat Juli aus. Gleichzeitig unternahm Facebook erste Schritte, das Netzwerk „aufzuräumen“ und kündigte an, Konten, Gruppen und Seiten der rechtsextremistischen Bewegung „Boogaloo“ zu entfernen. [Mehr bei Handelsblatt und CNBC]

Google hat das von Amazon unterstützte Startup North übernommen, das intelligente Brillen herstellt. Ein Verkaufspreis wurde nicht bekannt gegeben, aber laut Medienberichten sollen rund 180 Millionen US-Dollar geflossen sein und damit weniger als die 200 Millionen Dollar, die das Unternehmen an Investitionen gesammelt hatte. [Mehr bei CNBC]

Byton kapituliert vor der Corona-Krise. Der chinesische Elektroautobauer setzt die Produktion zum 1. Juli aufgrund finanzieller Engpässe zunächst für sechs Monate aus. [Mehr bei The Verge]

Transferwise, ein internationaler Geldtransferdienst mit Sitz in London, der derzeit mit 3,5 Milliarden US-Dollar bewertet wird, hat von den britischen Aufsichtsbehörden eine zusätzliche Lizenz erhalten. So darf das Fintech künftig auch Anlageprodukte anbieten. Es gäbe jedoch keine Pläne, „eine vollwertige Bank“ zu werden, hieß es vonseiten des Unternehmens. [Mehr bei Techcrunch]

Netflix hat angekündigt, zwei Prozent seiner Bargeldbestände, rund 100 Millionen US-Dollar, auf Banken und Kreditinstitute zu verlagern, die in erster Linie schwarze Kunden haben. So sollen die Fähigkeit dieser Finanzinstitute verbessert werden, Kredite für Einzelpersonen und Unternehmen anzubieten. [Mehr bei Wall Street Journal]

Tesla-Investoren sollen dafür stimmen, Gründer und CEO Elon Musk aus dem Vorstand des Unternehmens zu entfernen. Diese Empfehlung hat Pirc ausgesprochen, ein einflussreicher britischer Aktionärsberater. Die Firma ist der Meinung, dass Teslas Vergütungsabkommen „den Hauptgeschäftsführer unfair bereichert“. Ein Bonus-Deal könnte Musk einen Rekordbetrag von 55,8 Milliarden US-Dollar einbringen. [Mehr bei The Guardian]

