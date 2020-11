Der Bundestag macht den Weg frei für den Zukunftsfonds. Das hat der Haushaltsausschuss des Parlaments am Donnerstag in einer nicht-öffentlichen Sitzung beschlossen. Die Zustimmung des Plenums steht noch aus, gilt aber als Formsache.

Insgesamt zehn Milliarden Euro will der Bund für die Startup-Finanzierung bereitstellen, wie Jörg Kukies, Staatssekretär im SPD-geführten Finanzministerium bestätigte. Laut der Bereinigungsvorlage für den Bundeshaushalt 2021, die Business Insider vorliegt, sollen die Mittel für den Zukunftsfonds an verschiedene staatliche Investoren fließen. Darunter sind die Förderbank KfW, ihr Investmentarm KfW Capital, der Europäische Investitionsfonds, der High-Tech-Gründerfonds und der Ko-Investmentfonds Coparion.

Zum Teil soll der Zukunftsfonds auch von Investoren aus der Privatwirtschaft gestemmt werden. Wie hoch der Anteil der öffentlichen Hand an den zehn Milliarden Euro ist, geht aus der Haushaltsvorlage nicht eindeutig hervor.

Startups bisher oft abhängig vom Ausland

Der Zukunftsfonds gilt als wichtiger Baustein, um Wachstumskapital für Innovationen „Made in Germany“ bereitzustellen. Bisher sind Startups ab einer gewissen Reife auf Geldgeber aus dem Ausland angewiesen, wenn sie mehrere hundert Millionen Euro an Wagniskapital aufnehmen wollen. So war es beispielsweise bei der Digitalbank N26, der Online-Plattform Auto1 oder dem Scooter-Startup Tier.

Die deutsche Startup-Lobby pocht deshalb seit Jahren darauf, dass Deutschland mehr Investitionsmittel für seine Gründer mobilisiert. „Wir begrüßen, dass der Haushaltsausschuss den Weg für den Zukunftsfonds frei gemacht hat. Wichtig ist jetzt die Umsetzung – und da kommt es auf die Details an“, sagt Christoph Stresing, politischer Geschäftsführer des Bundesverbands Deutsche Startups.

Kritik an Ausarbeitung des Zukunftsfonds

Aus den Reihen der Opposition gibt es allerdings auch Kritik am Zeitplan. Die Bundesregierung hatte den Zukunftsfonds bereits vor einem Jahr angekündigt.

„Die gute Nachricht ist, dass ab kommendem Januar der Startup-Branche zehn Milliarden Euro mehr zur Verfügung stehen sollen. Die Mittel sind dringend notwendig“, sagt FDP-Bundestagsabgeordnete Bettina Stark-Watzinger. „Weniger erfreulich ist die Tatsache, dass viele Elemente des Zukunftsfonds nicht ausgearbeitet sind – trotz langer Vorlaufzeit, die Finanz- und Wirtschaftsministerium hatten.“

Stark-Watzinger, die bei der FDP für das Thema Startups zuständig ist, moniert insbesondere das fehlende Konzept für einen Dachfonds. Dieser sei elementar, weil er hohe Investitionssummen in der Spätphase bereitstellen soll — also für Startups, die an der Schwelle zum internationalen Erfolg stehen.

