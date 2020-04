Erst im Januar stellte Outfittery-Mitgründerin Anna Alex ihr neues Startup Planetly vor. Jetzt gab sie die erste Finanzierungsrunde bekannt: Wie das Handelsblatt zuerst berichtete, flossen kürzlich 5,2 Millionen Euro in das Unternehmen, das Alex gemeinsam mit dem Helpling-Mitgründer Benedikt Franke gestartet hat.

Zu den Investoren gehören der Frühphaseninvestor Speedinvest, Mesosphere-Gründer Florian Leibert sowie Calvary Ventures und weitere Business Angels. Julia Bösch und Philipp Huffmann – die beiden ehemaligen Mitgründer von Alex und Franke bei Outfittery beziehungsweise Helpling – sind schon seit der Gründung von Planetly über ihre jeweiligen Beteiligungsgesellschaften investiert.

Der Deal sei vor dem Ausbruch der Corona-Krise abgeschlossen worden, sagte Anna Alex gegenüber Gründerszene. Auswirkungen auf die Verhandlungen habe es deshalb keine gegeben. „Wir freuen uns natürlich, aber es ist trotzdem gerade eine schwierige Zeit – wir kennen so viele Gründer und Unternehmen, die gerade zu kämpfen haben“, so Alex.

Planetly entwickelt eine Software, mit der Unternehmen ihren CO2-Fußabdruck ermitteln und Einsparpotenziale identifizieren können. Das Tool ist bislang nicht gestartet – der Launch sei aber noch für diesen Monat geplant, sagt Alex. Aktuell beschäftigt die Firma nach eigenen Angaben 20 Leute.

Breiter aufstellen, um nicht vom Reisesektor abhängig zu sein

Einer der ersten großen Kunden, mit denen Planetly an den Start gehen wollte, ist der Reisevermittler Tourlane. Der ist so wie viele Startups aus dem Travel-Segment stark von der aktuellen Corona-Krise betroffen. Vor kurzem musste das Unternehmen einige Mitarbeiter entlassen und für einen weiteren Teil der Belegschaft Kurzarbeit beantragen. An dem Commitment, zukünftig ihren CO2-Ausstoß zu kompensieren – und damit an der Kooperation mit Planetly – halte Tourlane aber weiterhin fest, so Alex.

Dennoch will sich das Greentech-Startup in seiner Zusammenarbeit mit Firmenkunden breiter aufstellen, um nicht nur vom Travel-Sektor abhängig zu sein. Weitere Kunden wollte Alex auf Nachfrage von Gründerszene jedoch noch nicht nennen.

Sie ist überzeugt, dass das Thema Klimaschutz auch trotz Corona relevant bleibt. „Das eine ist die Wichtigkeit, das andere die Dringlichkeit“, sagt Alex. „Die Wichtigkeit bleibt bestehen, bei der Dringlichkeit rutscht das Thema Klimaschutz vielleicht etwas weiter nach hinten.“



