Klein anfangen? Nicht unbedingt im Sinne von Andreas Winkler (57) und seinem Sohn Maximilian (29). Ihr Startup Mimik Skincare darf – wenn es nach ihnen geht – nicht weniger als die „bekannteste Marke für individualisierbare Hautpflege in Deutschland, Europa und am besten der ganzen Welt“ werden. Bei dem Vorhaben soll nun ein Investment in der „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) helfen. Denn der Onlineshop steht bereits: In drei Monaten konnten die Gründer, die hauptberuflich eine Werbeagentur mit 80 Mitarbeitern führen, 6.000 Euro umsetzen.

Über die Website des Unternehmens lässt sich die „eigene“ Creme bislang in wenigen Schritten zusammensetzen – je nachdem, welchem Hauttyp der Käufer entspreche, etwa trocken oder ölig. Das laut Gründern Besondere an ihrem Produkt: Die Haut müsse sich nicht immer wieder an neue Pflegeprodukte gewöhnen, etwa wenn Unreinheiten auftreten oder sich die Jahreszeiten und damit die Bedürfnisse ändern. Vielmehr könnten Nutzer und Nutzerinnen sogenannte Booster in das Produkt mischen, etwa eine Anti-Aging-Pflege oder einen Sonnenschutz. Auch Duftstoffe ließen sich nach Wunsch ergänzen. Die fertig zusammengestellte Creme kostet mit zwei Boostern 23,75 Euro.

Sechs Mitarbeiter beschäftigen Andreas und Max Winkler in ihrem Startup. Für 125.000 Euro bieten sie einen Anteil von 25,1 Prozent an Mimik Skincare. Das aktuelle Ziel des Vater-und-Sohn-Gespanns: ihr Produkt im stationären Einzelhandel zu listen, die Löwen sollten entsprechend beim Vertrieb behilflich sein. Eine Drogeriekette zeigte bereits Interesse: Bei Rossmann ist die Pflege von Mimik Skincare schon erhältlich – allerdings nur im Onlineshop.

Bild: Vox/ Bernd-Michael Maurer