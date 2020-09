Der niederländische Zahlungsabwickler hat es scheinbar aus dem Nichts in die Liga der Einhörner geschafft.

Mollie ist nach einer Finanzspritze eine Milliarde US-Dollar wert. Der niederländische Zahlungsabwickler, der eine einfache, API-basierte Möglichkeit bietet, Zahlungen in eine Website oder eine App zu integrieren, hat 90 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Insgesamt hat Mollie inzwischen Investitionen in Höhe von 115 Millionen Euro erhalten und ist damit in die Liga der Einhörner katapultiert worden, wie Gründer und CEO Adriaan Mol in einem Interview mit dem US-Medium Techcrunch bestätigte.

Mollie wurde 2004 gegründet, hat in den vergangenen Jahren aber eine Reihe von Meilensteinen erreicht, die erklären, warum es nun so scheinbar aus dem Nichts mit einer so hohen Bewertung auf den Plan getreten ist. So scheint das Rezept des Unternehmens aufzugehen, sich hauptsächlich auf kleine und mittlere Unternehmen zu konzentrieren. Denn Mollie zählt inzwischen rund 100.000 Händler als Kunden, vorwiegend in den Niederlanden, Belgien und Deutschland. Unter den Kunden sind auch einige bekannte Namen wie Wickey, Deliveroo oder Unicef. [Mehr bei Techcrunch]

Auf Gründerszene: Zwei Ex-Rockets haben in kurzer Zeit ein Hype-Startup kreiert: Gorillas ist ein neuer Online-Supermarkt in Berlin. Das Gründerduo Kagan Sümer und Jörg Kattner war bis dahin noch unbekannt, das Modell ist gewagt: Ein Lieferdienst, der sowohl Obst als auch Waschpulver innerhalb von zehn Minuten bis an die Tür bringen soll. [Mehr bei Gründerszene]

Google hat seinen Plan, in Dublin Büroflächen für bis zu 2000 Mitarbeiter anzumieten, wieder aufgegeben. Damit wurde eines der größten Immobilienprojekte der Stadt in den vergangenen Jahren wieder eingestellt. Einen Grund für den Ausstieg nannte das Techunternehmen nicht. [Mehr bei Bloomberg]

Apple, Dropbox und Google werden von der italienischen Wettbewerbsbehörde unter die Lupe genommen. Diese will die Cloud-Speicherdienste der Unternehmen untersuchen, nachdem sie mehrere Beschwerden über angeblich unlautere Geschäftspraktiken erhalten hat. Bereits im Juli durchsuchten italienische Beamte die örtlichen Büros von Apple und Amazon im Rahmen einer separaten Wettbewerbsuntersuchung. [Mehr bei CNBC]

Semiconductor Manufacturing International (SMIC), der größte chinesische Chiphersteller, könnte in den USA auf die Schwarze Liste gesetzt werden. US-Behörden nennen „nationale Sicherheitsbedenken“ als den Grund – ähnlich wie zuvor auch schon bei anderen Technologieunternehmen. Das chinesische Außenministerium hat Washington daraufhin beschuldigt, „unverhohlenes Mobbing“ zu betreiben und hat sich klar gegen solch einen Schritt ausgesprochen. Die Aktie des Unternehmens fiel nach den Ankündigungen kräftig. [Mehr bei CNBC, Handelsblatt und Wall Street Journal]

Bima, ein Startup, das Lebens- und Krankenversicherungspolicen sowie Telemedizin anbietet und sich dabei vor allem auf Schwellenländer konzentriert, hat 30 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln aufgebracht. Das in Stockholm und London ansässige Startup will seine Gesundheitsdienste verdoppeln, nachdem die Nachfrage durch Covid-19 gestiegen ist. [Mehr bei Techcrunch]

Bitkraft hat 165 Millionen US-Dollar für seinen Gaming- und E-Sports-Fonds eingesammelt. Der Berliner Wagniskapitalgeber übertraf damit seine eigenen Erwartungen. Hinter dem Fonds steht Jens Hilgers, selbst Gründer und Gamer. [Mehr bei Handelsblatt]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: In der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ waren Nico Rosberg und Carsten Maschmeyer begeistert von dem Berliner Startup Not Less But Better. Doch jetzt wollen die beiden Investoren doch kein Geld für die Anti-Smartphone-App ausgeben. [Mehr bei Gründerszene]

