Die Uhr tickte. Auf der Webseite des Design-Shoppingclubs Monoqi zählte noch letzte Woche ein Countdown die Tage, Stunden und Minuten bis zum 21. Januar 2020. Was dann passieren würde, verriet die Seite nicht. Jetzt steht fest: Der Möbelhändler wird übernommen. Neuer Teil-Eigentümer ist der belgische Möbel-Shoppingclub Decovry, der den Deal in einer Mitteilung bekanntgab. Damit bestätigte das Unternehmen bisherige Gerüchte, dass ein neuer Käufer Monoqi aus der erneuten Krise retten wollte.

Im Zuge eines Asset Deals sichert sich Decovry eigenen Angaben zufolge alle digitalen Werte, unter anderem die Webseite, Social-Media-Accounts, Software und Kontakte zu Lieferanten sowie Kunden. Einige der Monoqi-Lieferanten hätten schon angefragt, künftig mit ihnen zusammenzuarbeiten zu können, so Decovry-Mitgründer und CEO Steven Coppens auf Nachfrage von Gründerszene. Er gibt auch an, dass Decovry „keine materiellen Gegenstände, Schulden oder Verbindlichkeiten“ übernehme. Verbleibende Mitarbeiter würden nicht zu Decovry wechseln, heißt es. Über die vereinbarte Kaufsumme will Coppens nicht sprechen.

Fünf Millionen Club-Mitglieder

Was genau tut das Unternehmen, das jetzt Monoqi übernimmt? Decovry hat seinen Hauptsitz im belgischen Gent und wurde – genau wie Monoqi – 2011 gegründet. Eigenen Angaben zufolge hat Decovry, das Produkte wie Tische, Spiegel und Blumenvasen über ein Shoppingclub-Modell verkauft, rund 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bisher ist der Shop in Belgien, den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien aktiv. Deutschland kommt durch den Monoqi-Deal als neuer Markt hinzu. Profitabel sei Decovry im vergangenen Jahr nicht gewesen, strebe dieses Ziel aber für dieses Jahr an, so CEO Coppens. Rund 20.000 verschiedene Artikel befänden sich derzeit auf der eigenen Seite. Außerdem zähle der Shop, nach der Übernahme von Monoqi fünf Millionen Club-Mitglieder, sagt der Mitgründer.

Zur Zukunft von Monoqi erklärt Coppens: „Wir wissen, dass Monoqi sehr viel in die Marke und seine Marktpräsenz investiert hat.“ Man werde eine Namensänderung daher nicht über Nacht vollziehen, Monoqi im Laufe der kommenden Monate aber als Marke verschwinden lassen und durch Decovry ersetzen. Die Monoqi-Facebookseite mit ihren 359.000 Followern werde beispielsweise künftig zur Decovry-Deutschland-Facebookseite.

„Auf einer frischen, neuen Seite starten“

2019 hatten Monoqi-Zulieferer über offene Rechnungen, Kundinnen und Kunden über nicht erhaltene Bestellungen geklagt. Decovry-Chef Coppens gibt an, zum Stand dieser Probleme nichts Genaueres zu wissen. Ihm habe man gesagt, dass keine Kundenanfragen offen stünden oder noch innerhalb der kommenden Tage gelöst würden.

Zuvor hatte Monoqi zweimal Insolvenz angemeldet, der Möbelhändler war außerdem unter das Dach der Social Chain Group von TV-Investor und Medienunternehmer Georg Kofler gewandert. Mehr als 25 Millionen Euro an Finanzmitteln hatte Monoqi seit seiner Gründung bekommen.

„Wir würden gerne auf einer frischen, neuen Seite starten“, sagt Neu-Eigentümer Coppens und ergänzt:„Wir können nicht jedes Problem lösen, das mit den bisherigen Eigentümern bestand.“ Darum wolle er lieber „die Vergangenheit hinter sich lassen“ und die neue Einheit aus Decovry und Monoqi profitabel machen. Schließlich sei das etwas, womit Monoqi in der Vergangenheit Probleme gehabt habe, sagt er.

