Das Geschäft mit erneuerbaren Energien ist im Mainstream angekommen. Photovoltaik- oder Solaranlagen werden mittlerweile sogar bei Ikea und in Baumärkten vertrieben. Durch die Corona-Krise kam die Branche kurzfristig ins Stocken, weil die Lieferung von chinesischen Modulen auf sich warten ließ. Obwohl sich die Situation allmählich wieder entspannt, hat die Branche weiterhin mit einem anderen Problem zu kämpfen: dem Fachkräftemangel. Denn irgendwer muss die verkauften Solaranlagen oder Energeispeicher schließlich montieren. Wochen- teilweise monatelange Wartelisten für die Montage sind für Geschäfts- und Endkunden ein Graus. Ein Kölner Startup will die Prozesse der Vermittlung für B2B-Kunden vereinfachen und eigene Handwerker-Hubs für die Montage erneuerbare Energie-Technolgien aufbauen.

„Unsere Kunden sind zum Beispiel Online-Vertrieb-Startups im Solarbereich wie Zolar, Eigensonne oder namhafte Baumärkte“, sagt Installion-Mitgründer Florian Meyer-Delpho gegenüber Gründerszene. Vielen Kunden fehle es an einem Netzwerk an qualifizierten Monteuren, um die Solaranlagen oder Energiespeicher aufbauen zu lassen. „Hier kommen wir ins Spiel“, so der Gründer. Nach eigenen Angaben habe Installion auf seiner Plattform bereits 250 angemeldete B2B-Kunden und etwa 20.000 Elektrobetriebe mit entsprechenden Monteuren in der Datenbank zu verzeichnen.

Das Startup wurde 2019 von Till Pirnay, Claus Wohlgemuth und Florian Meyer-Delpho gegründet und beschäftigt aktuell knapp 37 Mitarbeiter. Meyer Delpho hatte zuvor unter anderem den Online-Vertriebsdienst Greenergetic gegründet und vergangenes Jahr an den Energiekonzern Innogy verkauft. Die Ablösesumme ist nicht bekannt. Das Handwerkernetzwerk habe sich Meyer-Delpho und seine beiden Mitgründer über die Jahre akribisch aufgebaut.

Installion setzt zusätzlich auf eigene Montagebetriebe

Anstatt komplett automatisierte Prozesse zu setzen, nehmen die Mitarbeiter von Installion zum Teil noch den Hörer in die Hand und rufen bei den Handwerkern an, um ihre Verfügbarkeit zu klären. Die Erfahrung habe gezeigt, dass viele Fachkräfte von digitalen Lösungen teils genervt oder überfordert seien und die direkte Ansprache bevorzugten, erklärt Meyer-Delpho.

Manche Monteure hätten zu hohe Preise, andere eine zu hohe Auslastung, wieder andere nicht die passende Qualifizierung. „Denjenigen zu finden, der den Anforderungen eines Energieversorgers entspricht, ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als danach zu suchen.“ Die digitalisierte Datenbank über die Qualifikationen ist ein Asset des Kölner Unternehmens. Hunderte Vermittlungen seien nach eigenen Angaben bereits realisiert worden.

Geld verdient das Startup über ein Provisionsmodell. „Wir haben einen einsehbaren Preis-Index und beraten den Auftraggeber, welche Kosten anfallen“, so Mitgründer Pirnay gegenüber Gründerszene. Neben der Vermittlung von Fachkräften will das Startup zudem ein bundesweites Netzwerk von Handwerker-Hubs aufbauen. Ein solcher Montagebetrieb mit angestellten Handwerkern befindet sich bereits in Köln. Ein weiterer Standort soll demnächst im Großraum Hannover in Kooperation mit einem Partner eröffnen, sagt Pirnay. Dabei gehen die Kölner ähnlich vor wie das Berliner Startup Thermondo, das unter anderem Heizungsinstallateure beschäftigt und vermittelt.



Bild: Installion