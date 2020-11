Vor mehr als anderthalb Jahren hieß es: Jetzt wird bei Movinga alles gut. So kündigte es der damalige CEO Finn Hänsel im Gründerszene-Gespräch an. Doch stattdessen verließ Hänsel die Firma nur einen Monat nach dem Interview.

Für diejenigen, die die Vergangenheit von Movinga nicht parat haben: Das Berliner Startup wurde 2015 von Bastian Knutzen und Chris Maslowski gegründet. Ihr Konzept: eine Plattform, auf der Kunden Umzugsservices online buchen können. Die Dienstleistung selbst führen Subunternehmen durch, mit denen Movinga kooperiert. Die Gründer verbrannten zwecks schnellen Wachstums Millionensummen von Investoren, darunter Rocket Internet. Sie sollen Zahlen aufgeblasen und Kunden abgezockt haben. Als die Strategie nicht aufging, mussten sie Hunderte Angestellte entlassen und verließen Movinga. Zu allem Überfluss kämpfte das Startup mit negativem Kundenfeedback – die Subunternehmen sollen teils nicht gut gearbeitet haben.

Auf die Gründer folgte Finn Hänsel als neuer Chef. Er stieß in seinen drei Jahren als Geschäftsführer Verbesserungen bei Movinga an, doch nach seinem Weggang war das Startup noch nicht stabil. Es schrieb Verluste und hatte immer noch viele unzufriedene Kunden.

Erst Anfang 2020 bekam der Umzugsvermittler neue Geschäftsführer: Tobias und Silvio Hinteregger. Die Brüder entließen weitere Mitarbeiter, mindestens 50 Personen mussten gehen. Dennoch sammelte das Startup in dieser Phase mehrmals Millionensummen ein. Das alles – die Neueinstellung der Hintereggers, die Entlassungen, die Investments – ließ Movinga unkommentiert.

Im Interview mit Gründerszene äußern sich die Hinteregger-Brüder nun erstmals öffentlich. Bekannt war über die beiden bisher nur wenig. Sie kommen aus Österreich und bauten das Startup Beautycheck auf, das sie an die Kosmetik-Buchungsplattform Treatwell verkauften. Daraufhin wurden sie Country-Manager bei dem Unternehmen. Nun sind sie es, die sagen: Jetzt wird alles gut bei Movinga. Wie wollen sie das machen?

Tobias und Silvio, nach fast einem Jahr als Geschäftsführer bei Movinga ist dies der erste Interviewtermin, den ihr zugesagt habt.

Silvio: Ich weiß, ich weiß. Wir wollten bisher nicht mit der Presse sprechen, weil wir uns aufs Arbeiten konzentrieren wollten. Wir haben genug zu tun.

Fangen wir von vorne an: Wie seid ihr an die Movinga-Chefposten gekommen?

Tobias: Wir haben letzten Sommer nach knappen fünf Jahren bei Treatwell eine neue Herausforderung gesucht. Unser Plan war, etwas Neues zu gründen. Dementsprechend haben wir mit ein paar VCs Gespräche geführt. Bei Rocket sagte man uns: „Movinga, das wäre eine Herausforderung für euch.” Nach kurzer Betrachtung haben wir dann gesehen: Okay, das wird sogar eine große Herausforderung. Aber genau danach hatten wir gesucht.

Rocket hat euch also empfohlen, statt eurer eigenen Geschäftsidee lieber Movinga zu machen?

Silvio: Ja. Das ist nicht ungewöhnlich. Wenn man eine neue Idee hat, spricht man mit vielen Leuten, und vielleicht entwickelt sich dabei etwas anderes. So war es bei Rocket. Wir kannten das Marktplatzgeschäft durch Treatwell ja sehr gut, von daher passte die neue Aufgabe.

Movinga hatte zu dem Zeitpunkt kein sehr gutes Standing. Wieso wolltet ihr die Leitung trotzdem übernehmen?

Tobias: In jedem Startup gibt es doch Herausforderungen. Ob du neu gründest oder etwas Existierendes übernimmst – leicht ist es nie. Uns war aber schon klar, dass wir uns da etwas Großes vorgenommen haben und dass wir es hier mit einem klaren Turnaround-Case zu tun haben. Wir fanden das sehr spannend. Wenn es so einfach wäre, wäre Movinga nach fünf Jahren heute schon weiter.

Welche Situation habt ihr bei Movinga vorgefunden?

Tobias: Finn Hänsel war schon seit Längerem weg, danach hatte der CFO Florian Blaschke als Interims-CEO übernommen. Er hatte schon einige Restrukturierungen angestoßen, wir mussten diese dann fortsetzen. Klar: Wenn man so etwas machen muss, ist die Stimmung nicht enorm gut. Man geht durch eine schwierige Phase und es kann nicht jeder Mitarbeiter an Bord bleiben. Es ist aber notwendig, um die Firma zu retten. Wenn man das hinter sich hat, kann man neue Strukturen aufbauen und die Stimmung wird wieder gut. An diesem Punkt sind wir jetzt. Die Stimmung ist viel besser als zum Jahresanfang.

„Wir wollen nicht ewig von fremdem Geld finanziert werden. Es ist schon genug Kapital in Movinga geflossen.“

Stellt ihr inzwischen wieder Leute ein?

Silvio: Ja, speziell im Sales- und Logistik-Bereich suchen wir einige Leute. Wir sind jetzt 110 Personen im Team.

Abgesehen von den Entlassungen: Was sind weitere Themen, die ihr bei Movinga restrukturieren wollt oder es schon getan habt? Verbesserungspotenzial gab es ja in vielerlei Hinsicht.

Tobias: Die Bereiche Finance, Marketing, Sales, Tech und Operations waren und sind unser Hauptfokus. Wir haben ein neues Performance-Marketing-Setup aufgebaut und setzen bei vielen Prozessen mehr auf Automatisierung. Auch den Sales-Prozess haben wir verändert, wir legen jetzt sehr stark wert auf die Qualität. Unsere Weiterempfehlungsrate geht seitdem auch nach oben.

Silvio: Aus der finanziellen Perspektive: Nach der notwendigen Umstrukturierung im Frühjahr sind wir wieder klar in der Wachstumsphase. Aber in einer gesunden Wachstumsphase. Das machen wir grundlegend anders als es vorher bei Movinga der Fall war, denke ich. Wachsen macht nur Sinn, wenn die Unit Economics stimmen (heißt beispielsweise: die Kundenakquisitionskosten dürfen nicht höher sein als der langfristige Wert des Kunden, d.Red.). Wir wollen langfristig bestehen und Gewinne machen. Diesen Sommer ist uns das schon fast gelungen. Umzüge sind ein saisonales Geschäft, Leute ziehen eher im Sommer um. Jetzt sind wir klar auf Profitabilitätskurs, wir wollen nicht ewig von fremdem Geld finanziert werden. Es ist schon genug Kapital in Movinga geflossen.

Ihr hattet also keine Einbußen wegen Corona?

Silvio: Corona hat uns natürlich auch getroffen. In Frankreich durften während des ersten Lockdowns Umzugsunternehmen zeitweise gar nicht arbeiten. Aber seit dem dritten Quartal machen wir höhere Umsätze als im Vorjahr und konnten unsere Burn Rate (Geschwindigkeit, mit der Geld ausgegeben wird, d.Red.) drastisch reduzieren, um 60 Prozent. Das ist unter anderem das Ergebnis unserer bisherigen Restrukturierungsmaßnahmen.

Wie viele Umzüge vermittelt ihr?

Tobias: Je nach Saison ein paar Tausend im Monat.

Und welche Umsätze erzielt ihr damit?

Silvio: Dazu können wir uns nicht äußern, aber der Umsatz ist substanziell. In den ersten drei Quartalen haben wir auf Wachstum verzichtet, aber wachsen seit Ende des dritten Quartals wieder. Der größte Markt ist Deutschland, gefolgt von Frankreich und Schweden. Österreich und die Schweiz haben wir dieses Jahr eröffnet. Weitere Länder sind in Planung.

„Wenn unsere Kunden mit den Partnerunternehmen nicht zufrieden sind, haben wir ein Problem.“

Wie läuft das Movinga-Geschäft im Hintergrund ab – wie wählt ihr die Umzugsunternehmen aus und wie vermittelt ihr diese an eure Kunden?

Silvio: Wir arbeiten mit mehr als 550 Partnerunternehmen im deutschsprachigen Raum, in Frankreich und in Schweden. Wenn unsere Kunden mit den Partnerunternehmen nicht zufrieden sind, haben wir ein Problem. Daher haben wir für die Auswahl der Unternehmen einen neuen Prozess aufgesetzt. Wenn ein Subunternehmen zu uns kommen möchte oder wir es aktiv ansprechen, gibt es einen zweistufigen Prozess und der Unternehmer muss viele Dokumente einreichen. Zum Beispiel die Betriebs- und die Transporthaftpflichtversicherung und die Steuernummer. Wir stellen damit sicher, dass es ein seriöser Anbieter ist. Im nächsten Schritt zeigen wir ihm, wie die App funktioniert, über die er sich Umzüge raussuchen kann. Und dann kann er Umzüge durchführen.

So wollt ihr sicherstellen, dass die Zufriedenheit der Kunden steigt? Denn bisher gibt es beispielsweise auf Google viele schlechte Bewertungen für Movinga.

Silvio: Ja, es gab in der Vergangenheit auch Qualitätsmängel. Aber wir sind das Thema jetzt angegangen.

Tobias: Neue Subunternehmer kommen auch zuerst in eine Testphase, in der sie Testumzüge durchführen. Wenn dabei etwas schiefgeht, trennen wir uns wieder von ihnen. Auch darüber hinaus haben wir uns in diesem Jahr von vielen Subunternehmen getrennt. Dafür haben wir teilweise auf Umsatz verzichtet. Aber es war notwendig, damit die Qualität stimmt. Dass es einige negative Kundenbewertungen dazu gibt, dass unsere Subunternehmer zum Beispiel nicht gut Deutsch sprechen, kann ich übrigens nicht nachvollziehen. Es sind gute Leute, die einen harten Job durchführen.

Solche Kommentare bezogen sich auch darauf, dass die Subunternehmer teilweise wohl lange Anfahrtswege von mehreren Stunden haben.

Tobias: Die Umzugsunternehmen suchen sich die Umzüge über unsere App selbst aus, das heißt sie wissen genau, wie lang die Anfahrt wird. Es kann zudem passieren, dass kein Partner einen Umzug annimmt. Dann rufen wir Subunternehmen an, die etwas weiter weg sind und fragen, ob sie den Umzug trotzdem machen. Aufgrund unserer Automatisierungs-Anstrengungen werden diese manuellen Verteilungen aber weniger.

Das zeigt schon, dass das Movinga-Geschäftsmodell sehr anspruchsvoll ist. Ihr seid komplett von Dritten abhängig.

Tobias: Ja, das macht es kompliziert. Movinga ist nicht die einfachste Herausforderung. Aber sie ist lösbar.

Silvio: Es ist daher wichtig, dass wir mit den Subunternehmen partnerschaftlich umgehen. Dass wir sie nicht um jeden Cent ausquetschen wollen, sondern ihnen einen Mehrwert bieten. Wir wollen eine Plattform für Umzugsanbieter sein, über die sie Kunden gewinnen und managen und ihre Termine verwalten können. Das ist ein großer Unterschied zur Vergangenheit. Wir haben das aus unserer Zeit bei Treatwell mitgenommen, wo das Geschäft auch auf Drittunternehmen basiert. Viele Startups fokussieren sich nur auf die Endkunden-Seite und wollen wachsen, wachsen, wachsen. So funktioniert es aber nicht. Du musst mit den Partnern auf Augenhöhe sein.

Viele Kunden scheinen nicht zu wissen, dass die Umzüge von Subunternehmen durchgeführt werden. Die meisten negativen Rezensionen beziehen sich darauf.

Tobias: Ja, das stimmt absolut. Als wir bei Movinga angefangen haben, haben wir uns darüber auch gewundert und gesehen, dass das tatsächlich nicht transparent dargestellt wurde. Mittlerweile machen wir das aber. Auf der Website steht, dass wir Partner haben, die wir für die Kunden aussuchen. Das ist ja auch unser USP: Der Kunde muss sich um nichts kümmern, wir organisieren alles.

Bietet ihr die Umzüge auch günstiger als herkömmliche Umzugsunternehmen an?

Tobias: Unsere Preise sind kompetitiv, aber es kommt auf die Umzugsgröße, den Tag und die Distanz an.

Silvio: Wir gehen aber auch davon aus, dass jemand, der ein Umzugsunternehmen beauftragt, nicht auf jeden Cent schauen muss. Ansonsten würde er Freunde und Familie um Hilfe bitten.

Movinga hat einen Mehrheitseigner, Santo Venture Capital. Wer hat die Entscheidungshoheit: ihr oder die Investoren?

Tobias: Das läuft sehr partnerschaftlich. Wir kommunizieren offen und transparent. Das ist auch ein Unterschied zum früheren Movinga, würde ich sagen. Wir haben klar offengelegt, was unsere Ziele sind und die Maßnahmen transparent abgestimmt.

Was sind denn eure nächsten Ziele?

Tobias: Erst mal ist es wichtig, dass ein Impfstoff gegen Covid-19 so schnell wie möglich verteilt wird, damit sich die Welt weiterdrehen kann. Nächstes Jahr liegt ansonsten der Fokus voll auf gesundem Wachstum, wir wollen in weitere Länder expandieren. Und generell sind wir der Meinung, dass Movinga viel mehr Potenzial hat als nur eine Umzugsplattform zu sein. Es soll eine richtige Logistikfirma werden.



