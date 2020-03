Immer mehr Startups setzen auf grüne Produkte und Dienstleistungen, nicht zuletzt weil die Nachfrage auf Kunden- und Investorenseite steigt. In einem Segment ist dieser Trend gerade besonders stark zu sehen: bei Haushaltsreinigungsmitteln. Mit Ecotab, Everdrop und Biobaula versuchen gleich drei deutsche Startups sich mit nachhaltig produzierten Putzpillen in einem Markt zu etablieren, der bislang von großen Chemiekonzernen dominiert wurde.

Ihre selbsterklärte Mission: Plastikmüll vermeiden und die Umweltbelastung reduzieren. Was auf Instagram derzeit wegen des Umweltschutzthemas gut ankommt, ist hinter den Kulissen hart umkämpft und stellt einen Angriff auf einen ganzen Industriezweig dar.

Allein 2017 fielen in Deutschland über 14 Millionen Tonnen Plastikmüll an, wie Erhebungen des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zeigen. Trotz gelber Tonne eignen sich demnach in Deutschland nur durchschnittlich 15,6 Prozent des Plastikmülls zur Wiederverwertung. Der Rest wird verbrannt oder landet mitunter als Mikroplastik im Meer und auf illegalen Kippen in Südostasien. Hochrechnungen der TV-Sendung Galileo zufolge fallen allein in Deutschland fast 100.000 Tonnen an Verpackungsmaterial durch Putzmittel an.

„Wenn jeder Tab eine Plastikflasche spart, dann haben wir bereits über 200.000 Plastikflaschen in den ersten sieben Geschäftswochen eingespart“, sagt David Löwe, Gründer von Everdrop gegenüber Gründerszene. Es geht um wasserlösliche Tabletten, die als Reinigungsmittel für Küche, Bad und andere Oberflächen zum Einsatz kommen. Die Tabs sollen biologisch unbedenklich sein und werden ohne Plastikverpackung und -Inhaltsstoffe ausgeliefert. In Wasser aufgelöst reicht eine Pille für etwa 500 Milliliter Reinigungsmittel, entweder als Allzweckreiniger, fürs Bad oder Glasoberflächen. Zusätzlich bietet das Startup aus wiederverwertbarem Plastik bestehende Sprühflaschen an, die nach der Nutzung nicht im Müll landen sollen, sondern bestenfalls wiederbefüllt werden.

Nachhaltige Produkte sind gefragt

Die Idee mit der Tablette sei schon in den 80er Jahren von einem Chemiker entwickelt worden, mit dem Everdrop für das eigene Produkt zusammengearbeitet habe, erzählt Löwe. Damals habe das nachhaltige Reinigungsmittel niemanden interessiert. Die Nachfrage in seinem Onlineshop und der Hype auf Instagram zeigt heute ein ganz anderes Bild.

Was auf Social Media gerade passiere, sei unglaublich, so Löwe. „Es ist das dritte Mal, dass wir ausverkauft sind. Allein heute sind wir in 40 Stories auf Instagram vertaggt (Stand: 10.03.2020).“ Innerhalb von sieben Wochen konnte das Unternehmen über 24.000 Follower gewinnen. Die Plattform sei gerade der größte Pool an Resonanz und Feedback für das junge Unternehmen. Von sieben Mitarbeitern sind in Stoßzeiten vier mit Marketing-Aufgaben beschäftigt, um etwa die Plattformen mit Content zu versorgen und mit der Community im Austausch zu bleiben. So könne sichergestellt werden, dass das Produkt weiter verbessert werde, sagt der Gründer.

Löwe hat Everdrop gemeinsam mit Daniel Schmitt-Haverkamp im Oktober 2019 in München gegründet. Bislang ist das Unternehmen gebootstrapped. Man sei bereits profitabel unterwegs, heißt es. Anfragen von Investoren gebe es auch schon zu Genüge. Allerdings suchen die beiden Gründer einen strategischen Partner, der die gleichen Maßstäbe von Nachhaltigkeit vertritt, wie Schmitt-Haverkamp erklärt. Skalierung sei lediglich eine nachgeordnete Priorität. Und so jemand sei gar nicht so leicht zu finden. Fast zur gleichen Zeit, als Everdrop gegründet wurde, formierte sich in Berlin ein weiteres Startup mit einem nahezu identischen Produkt.

Ecotab schließt erste Runde ab

Seit Februar dieses Jahres vertreibt auch das von Nicolas Pless und Jannes Meier gegründete Unternehmen Ecotab nachhaltig produzierte Reinigungstabs. Am Donnerstag gaben die Berliner ihre erste Finanzierung bekannt. Wie Gründerszene exklusiv erfahren hat, haben bei der Angel-Runde unter anderem Max Laarmann, Gründer von Emma Matratzen, Dieter Lutz, Ex-CMO von Bahlsen und Matthias Wilrich, Mitgründer von Lesara, einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag investiert.

Pless ist Chemie- und Verfahrenstechniker und hat an der Produktzusammensetzung geforscht, wie er zu Gründerszene sagt. Ecotab, das seine Produkte derzeit noch ausschließlich online vertreibt, profitiert ebenfalls vom Nachhaltigkeits-Hype. „Wir wachsen jeden Tag im zweistelligen Bereich“, so Pless. Ecotab setzt auf schnelles Wachstum. Das Ziel: Allein in diesem Jahr sollen rund eine Million Plastikflaschen in Deutschland durch Ecotab eingespart werden und die Tabs in den Einzelhandel Einzug halten. Von dem neuen Kapital soll ein Drittel ins Marketing fließen, ein weiteres Drittel in die Produktentwicklung und Personal.

Wer hat’s erfunden?

Die Tabletten von Everdrop und Ecotab bestehen aus ähnlichen Inhaltsstoffen. Grundbestandteile sind Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, ein Tensid und Lebensmittelfarbstoff. Die Mengenverhältnisse und Rohstoffquellen variieren. Die Papierverpackung, die mitgelieferten Sprühflaschen und der Webauftritt der beiden Unternehmen gleichen sich auffällig. Beide Startups betonen, gemeinsam am selben Strang ziehen zu wollen: Das Bewusstsein der Konsumenten verändern und Plastikmüll vermeiden. Doch hinter vorgehaltener Hand wird gestritten, wer da von wem abgeschaut hat. Denn als Erfinder der Tabs sieht sich ein Dritter.



