Auch Astronauten brauchen ein stilles Örtchen. Wer designt die neue Nasa-Toilette?

Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

Die Nasa will schon 2024 wieder Menschen auf den Mond bringen. Und weil Astronauten eben auch menschliche Bedürfnisse haben, sucht die Raumfahrtbehörde zusammen mit der Crowdsourding-Plattform heroX nach einer Mondtoilette. Natürlich gibt es auch auf der ISS Toiletten – diese funktionieren aber nur mit der im All herrschenden Schwerelosigkeit. Die Schwerkraft auf dem Mond entspricht einem Sechstel der Erdanziehungskraft. Die Lunar Loo Challenge sucht also nach Konzepten, die sowohl im All als auch auf dem Mond funktionieren. Außerdem soll die Toilette möglichst leicht, kompakt und einfach zu benutzen sein.

Die Nasa hat in über 50 Jahren Raumfahrtgeschichte diverse Toilettensysteme entwickelt, mit der Lunar Loo Challenge will die Behörde über den Tellerrand blicken und neue innovative Ideen aus aller Welt kennenlernen. Belohnungen von insgesamt 35.000 US-Dollar sollen auf die drei Teams mit den besten Ideen verteilt werden. [Mehr bei TheVerge und NASA]

Anzeige

Auf Gründerszene: Food-Startups, die von der Gastronomie abhängen, haben es in der Corona-Krise nicht leicht. Aber es gibt auch Chancen, sagt Investor Mario Lebherz von Atlantic Food Labs. Der 33-Jährige sucht für das Berliner Unternehmen nach Food-Startups, die Nachhaltigkeit und Gesundheit großschreiben. Gründerszene hat er verraten, in welche Startups er besonders gerne investieren würde. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Der Facebook-Boykott geht weiter: Verizon, der größte Mobilfunkbetreiber in den USA, pausiert alle Werbeverträge mit Facebook und Instagram. Eine Verizon-Werbung wurde neben einem Video mit antisemitischer und rassistischer Rhetorik platziert. Auch Messenger-Dienst Viber bricht mit Facebook. Zuvor hatten bereits Ben & Jerrys, Patagonia und REI angekündigt, ihre Werbeverträge zu pausieren. Die #StopHateforProfit-Bewegung kritisiert Facebooks Umgang mit Hassrede und Datenschutz und richtet sich an große Werbekunden der Plattform. [Mehr bei CNBC, CNET und Reuters]

Wirecards Ex-COO Jan Marsalek wurde zuletzt in den Philippinen gesichtet und soll das Land laut Justizminister Menardo Guevarra in Richtung China verlassen haben. Nach Angaben der Süddeutschen Zeitung will sich Marsalek in der kommenden Woche den Behörden in München übergeben. Wirecard hat am Donnerstag Insolvenz angemeldet, EY geht mittlerweile von einem umfassenden globalen Betrug aus. [Mehr bei Bloomberg und Reuters]

Waymo kündigt eine Kooperation mit Volvo an. Waymo ist eine auf autonomes Fahren spezialisierte Tochtergesellschaft der Alphabet und ist 2016 aus Googles Driverless Car Project hervorgegangen. Mit dem schwedischen Autohersteller will die Firma an einem hochautomatisierten Elektro-Taxi arbeiten. Außerdem hat das Startup Lordstown Motors seinen ersten elektrischen Pickup vorgestellt. Bei der Veranstaltung war auch US-Vizepräsident Mike Pence vor Ort. [Mehr bei Techcrunch, Reuters und TheVerge]

Nachdem Google die Forderungen jahrelang verweigert hat, wird der Konzern nun für Newsinhalte von einigen Medien zahlen. Noch in diesem Jahr will Google ein neues Nachrichtenerlebnis einführen, das über die Dienste Google News und Discover laufen soll. Erste Lizenzvereinbarungen wurden mit Medien in Deutschland (Der Spiegel), Brasilien und Australien getroffen, weitere sollen folgen. [Mehr bei CNN und TheVerge]

Am späten Donnerstagabend wurde in den USA bekannt, dass Amazon das Startup Zoox, einen Entwickler von autonomen Fahrzeugen, für über eine Milliarde US-Dollar kaufen will. Der Deal könnte am Freitagmorgen Ortszeit bekanntgegeben werden. Ob Amazon auch beabsichtigt, fahrerlose Autos für den Versand von Waren einzusetzen, bleibt unklar. [Mehr auf The Information]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Viele Büros bleiben wegen der Corona-Krise geschlossen, die meisten von uns arbeiten weiterhin von zuhause aus. Darf man das Homeoffice eigentlich ins Ausland verlegen? Und so Arbeit mit Sonne und Strand verbinden? [Mehr bei Gründerszene]

Einen schönen Freitag!

Eure Gründerszene-Redaktion