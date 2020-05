Guten Morgen! Während ihr geschlafen habt, ging andernorts die Arbeit in der Digitalszene weiter.

Die Top-Themen:

US-Präsident Donald Trump ist sauer: Nachdem Twitter Anfang der Woche erstmals zwei seiner Botschaften als inhaltlich irreführend kennzeichnete, will er nun laut Beamten des Weißen Hauses heute noch eine Verordnung über soziale Netzwerke unterzeichnen. Trump beschuldigte das kalifornische Unternehmen, „die Redefreiheit komplett zu unterdrücken“. Er werde dies „nicht zulassen“, twitterte er. Es herrscht noch Unklarheit, ob Trump befugt ist, die Social-Media-Plattformen zu schließen oder stark zu regulieren. Twitter, Google und Facebook kommentierten die Nachricht zunächst nicht.

Unabhängig davon bestätigte das US-Berufungsgericht in Washington die Abweisung einer Klage, in der Top-Tech-Unternehmen beschuldigt worden waren, konservative Stimmen zum Schweigen gebracht zu haben. Die Klage wurde 2018 von der gemeinnützigen Freedom Watch und der rechtspolitischen Laura Loomer eingereicht und beschuldigte Twitter, Apple, Facebook und Google, regelmäßig konservative politische Ansichten zu unterdrücken. [Mehr bei Reuters, Techcrunch und Politico]

Auf Gründerszene: Mit der ehemaligen Mytaxi-App Freenow kann man in Hamburg jetzt auch Roller des schwedischen Startups Voi buchen. Was hinter der Integration steht, lest ihr exklusiv bei uns. [Mehr bei Gründerszene]

Und hier die weiteren Schlagzeilen der Nacht:

Wegen grauen Wolken über und unruhigen Wellen im Atlantik musste SpaceX seinen ersten bemannten Raketenstart für die Nasa verschieben. Die Falcon-9-Rakete und die Crew-Dragon Raumkapsel von SpaceX hätten das erste Mal nach knapp neunjähriger Pause wieder amerikanische Astronauten von amerikanischem Boden aus zur ISS starten lassen sollen. Allerdings machte ein herannahender Tropensturm über dem Kennedy Space Center in Cape Canaveral dem weiteren Verlauf einen Strich durch die Rechnung. Der nächste Versuch ist für diesen Samstag um 15:22 Ortszeit (21:22 in Deutschland) vorgesehen. [Mehr bei Welt, Wall Street Journal, Reuters und CNBC]

Der US-Bundesstaat Arizona reichte am Mittwoch Klage wegen Verbraucherbetrugs gegen Google ein, in der behauptet wird, das Unternehmen habe irreführende und unfaire Praktiken angewandt, um die Standortdaten der Nutzer zu erhalten. Der Hersteller des Android-Betriebssystems stelle seine mobile Software so ein, dass er Gerätebesitzer über den Schutz persönlicher Daten täusche, so die Anschuldigungen. ”Google sammelt detaillierte Informationen über seine Nutzer, einschließlich ihrer physischen Standorte, um Nutzer für Werbung zu gewinnen. Dies geschieht häufig ohne die Zustimmung oder das Wissen der Nutzer“, sagte Generalstaatsanwalt Mark Brnovich in einem Tweet. [Mehr bei Bloomberg und The Verge] „

Meng Wanzhou, die Huawei-Finanzmanagerin und Tochter des Firmengründers Ren Zhengfei, erfährt eine herbe Niederlage: Nach einem Gerichtsentscheid in Vancouver könnte ihr nun die Auslieferung nach Amerika bevorstehen. Seit über einem Jahr steht die Chinesin in Kanada unter Hausarrest – sie wird von amerikanischen Behörden des Bankbetrugs im Rahmen der Sanktionen gegen den Iran bezichtigt. Mengs Vater sieht die Anschuldigungen als US-Verschwörung, um Huawei zu schaden. [Mehr bei Reuters, Techcrunch und CNBC]

Apple hat das Startup Inductiv für maschinelles Lernen gekauft. Inductiv entwickelte ein System, das sich auf KI stützt, um Fehler in Daten automatisch zu identifizieren und zu korrigieren. Die Fehlerbehebung ist eine wichtige Facette des maschinellen Lernens, das darauf abzielt, komplexe Aufgaben ohne menschliches Eingreifen zu erledigen. Apple tätigte in den letzten Jahren mehr als ein Dutzend KI-bezogene Akquisitionen. Inductiv soll nun unter anderem der Verbesserung von Siri dienen. [Mehr bei Bloomberg]

Amazon-Chef Jeff Bezos verteidigte sich am Mittwoch nach heftiger Kritik an den Kündigungen von Aktivisten in seinem Unternehmen und sagte, er habe „kein Problem” mit Mitarbeitern, die ihre Meinung äußern wollen. Außerdem wies er Anschuldigungen zurück, er habe Schutzmaßnahmen in den Lagern zu langsam eingeführt. [Mehr bei CNBC und CNET]

Boeing nimmt nach einer fünfmonatigen Pause die Herstellung des Unglücksfliegers 737 Max wieder auf. Der Luftfahrtkonzern hatte zuvor mehrmals Probleme bei Updates in der Steuerungssoftware gefunden und die Wiederzulassung des Modells dadurch erschwert. Außerdem teilte der größte amerikanische Flugzeughersteller mit, dass mehr als 12.000 Arbeitsplätze in Amerika abgebaut wurden, darunter 6.770 unfreiwillige Entlassungen, angesichts einer Corona-bedingten Umstrukturierung. [Mehr bei Handelsblatt und Reuters]

Unser Lesetipp auf Gründerszene: Genau wissen, für wieviel CO2-Ausstoß man verantwortlich ist und wie man den eigenen Kohlenstoffdioxid-Fußabdruck verringern kann? Das verspricht die App vom Berliner Startup Climate Labs. [Mehr bei Gründerszene]

