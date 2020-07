Der VC Nauta Capital hat seinen mittlerweile fünften Fonds aufgesetzt und in einem ersten Abschluss 120 Millionen Euro eingesammelt. Weiteres Kapital soll folgen. Das Geld gehe an Startups in der Seed- und Series-A-Phase, die ihren Sitz im deutschsprachigen Raum sowie Großbritannien und Spanien haben, teilt die Gesellschaft mit. Der Schwerpunkt des Fonds sind B2B-Geschäftsmodelle mit Software-Produkten.

Anzeige

Nauta Capital versteht sich selbst als „paneuropäische Gesellschaft“, hat Standorte in London, München und Barcelona. In Deutschland hat der VC unter anderem in Zenloop investiert, ein Tool für Nutzerfeedback, das die Flaconi-Macher Paul Schwarzenholz und Björn Kolbmüller mitgründeten. Auch die Recruiting-Software Talentry und das Workflow-Portal Airfocus haben Geld aus dem Nauta-Fonds erhalten.

Eine halbe Milliarde Euro für über 50 Startups

Insgesamt hat Nauta Capital nach eigenen Angaben in mehr als 50 Software-Startups investiert und verwaltete bislang mehr als eine halbe Milliarde Euro. Der vierte Fonds des Kapitalgebers wurde 2016 aufgesetzt und war im März aufgebraucht. Etwa 155 Millionen Euro kamen damals zusammen.

In den neuen Fonds investierten bislang Investoren aus Europa, Nord- und Südamerika, darunter Finanzinstitute, Versicherungsgesellschaften und große Family Offices.

Berliner VC: Cavalry schließt 80-Millionen-Fonds Cavalry Ventures hat einen zweiten Frühphasenfonds geschlossen. Auch die staatliche Kreditbank für Wiederaufbau mischt mit.

Bild: Nauta Capital