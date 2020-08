Video-Interview: Wird KI zum neuen Standard im Gesundheitssystem?

Medizinische Beratung per Knopfdruck? Längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern dank intelligenter Technologien Realität. In der neuen Folge der Samsung-Interviewreihe „The Next Wave with Young Sohn” spricht Präsident und Chief Strategy Officer von Samsung, Young Sohn, mit Daniel Nathrath und Claire Novorol, dem Ada-Gründer-Team, über neue Möglichkeiten modernster KI-Technologie für die medizinische Versorgung.